J2US: «Ελαμψε» ο μεγάλος τελικός με τον Νίκο Αλιάγα - Από το σπίτι της η Δέσποινα Βανδή

Αν και πέρασε από... χίλια κύματα, ξεκίνησε κανονικά ο μεγάλος τελικός του σόου του Alpha J2US, παρόλο που «χτυπήθηκε» αρκετά από το σαρωτικό πέρασμα του κορονοϊού και της μετάλλαξης Ομικρον. Αν και βρέθηκαν θετικοί στον ιό Δέσποινα Βανδή, Χάρης Βαρθακούρης και Κωνσταντίνος Παντελίδης, ο τελικός του Just the Two of Us ξεκίνησε κανονικά με την παρουσία του Νίκου Αλιάγα να ξεχωρίζει.

Ο διάσημος Έλληνας παρουσιαστής που έχει διαγράψει μία τεράστια καριέρα στη γαλλική τηλεόραση, δέχτηκε την πρόταση να λάβει τη θέση του κριτή στο λαμπερό σόου μετά την ξαφνική ασθένεια της Δέσποινας Βανδή. Παρ' όλο που υπήρχε η επιλογή ο τελικός να αναβληθεί για την επόμενη -ενδεχομένως- εβδομάδα, ο Νίκος Κοκλώνης αποφάσισε να κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του ώστε να κυλήσει ο προγραμματισμός ομαλά και όπως είχε σχεδιαστεί από την αρχή.

Έτσι, μετά και το μεγάλο «ναι» του Νίκου Αλιάγα αποφασίστηκε να διεξαχθεί κανονικά ο αποψινός τελικός. Ο διάσημος παρουσιαστής, ο οποίος φυσικά μετράει πάρα πολλά... χιλιόμετρα τηλεοπτικού χρόνου, εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στην ελληνική τηλεόραση με πολλή άνεση, χαμόγελο και φυσικά αποφασισμένος να φανεί αντάξιος του ρόλου του στο J2US. Από την άλλη και η Δέσποινα Βανδή έδωσε κανονικά το «παρών» στον τελικό αλλά από το σπίτι της καθώς είναι ακόμη θετική στον κορονοϊό.