Ατύχημα είχε ο Σταμάτης Φασουλής στον τελικό του Just The Two of Us. Ο Σταμάτης Φασουλής, την ώρα που έκανε κριτική στην Ελένη Δήμου και τον Μαρίνο Κόνσολο, έφυγε από την καρέκλα του.

Προς στιγμήν φάνηκε μάλιστα ότι θα πέσει αλλά τελικά ο Σταμάτης Φασουλής πρόλαβε να κρατηθεί. Ο Νίκος Αλιάγας έσπευσε να τον βοηθήσει και ο Νίκος Κοκλώνης έκανε τον σταυρό του.

«Μια χαρά είμαι, δεν πτοούμαι από αυτά» είπε ο Σταμάτης Φασουλής στον τελικό του J2US με τη Μαρία Μπακοδήμου να ζητεί από τη μητέρα της «αν μας βλέπεις μανούλα ξεμάτιαζε» και τον Νίκο Κοκλώνη να λέει στη Βίκυ Σταυροπούλου: «Τον έφαγες με τα μάτια σου»!