Survivor: Όταν η Ευριδίκη Παπαδοπούλου λάμβανε μέρος στα καλλιστεία του Playboy

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του φετινού Survivor, με την ίδια να έχει κάνει την παρουσία της αισθητή ήδη από την πρεμιέρα όταν δήλωσε αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τον τελικό και να μην είναι ο εύκολος στόχος ακόμα και αν έτσι μπορεί να πίστευαν κάποιοι συμπαίκτες της.

Την Ευριδίκη Παπαδοπούλου την ξέρουμε καλά τόσο από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks του ΣΚΑΪ το 2017 όσο και από το Just The Two of Us που προβαλλόταν στο Open την περσινή σεζόν.

Ωστόσο, η πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν αρκετά χρόνια πιο πίσω και συγκεκριμένα το 2006 όταν σε ηλικία 18 ετών είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό ομορφιάς Playmate που διοργάνωνε το περιοδικό Playboy με την ίδια να δηλώνει ότι σπούδαζε μακιγιάζ και κομμωτική.