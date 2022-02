Lord of the Rings: Αυτό είναι το πρώτο τρέιλερ της νέας σειράς «Rings of Power»

Η πανάκριβη και πολυαναμενόμενη παραγωγή «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Τα δαχτυλίδια της Εξουσίας) ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 μέσα από την πλατφόρμα του Amazon Prime.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων του Super Bowl είχαμε την ευκαιρία να δούμε για πρώτη φορά το teaser τρέιλερ της σειράς που περιμένουν με ανυπομονησία οι απανταχού οπαδοί της τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Στο Rings of Power μεταφερόμαστε χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. H δράση εκτυλίσσεται στη Μέση Γη και πρωταγωνίστρια θα είναι μια νεαρή Γκαλάντριελ, η οποία ηγείται ενός στρατού ξωτικών σε μια μάχη απέναντι στις δυνάμεις του κακού.

