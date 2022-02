Mad Clip: «Τα λεφτά φαγώθηκαν, κουμάντο κάνει η Αρετή» - «Καρφιά» του παππού του για την πρώην σύντροφο

Ο τελευταίος δίσκος του αδικοχαμένου Mad clip θα κυκλοφορήσει στις 29 Απριλίου με όνομα «Money And Drugs Can't Live In Poverty» - Ο παππούς του Mad Clip εξαπέλυσε ξανά επίθεση κατά της πρώην συντρόφου του τράπερ, Αρετή