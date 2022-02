Αλέξης Παππάς σε Ανδρέα Μικρούτσικο: Ήταν λίγο παραπάνω αδιάκριτη ερώτηση - Νομίζω το χόντρυνες λίγο

Για πρώτη φορά μετά το μεγάλο τελικό του The Bachelor 2 ο Αλέξης Παππάς βρέθηκε στο πλατό της Super Κατερίνα και η συζήτηση με την Κατερίνα Καινούργιου και τον Ανδρέα Μικρούτσικο δε θα μπορούσε να μην περιστραφεί γύρω από το ριάλιτι του Alpha, αλλά και το Survivor 4 όπου συμμετείχε εκείνος την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν. Ο Αλέξης Παππάς αποκάλυψε πως αυτός και η Αθηνά New York, η οποία νίκησε το The Bachelor 2, χώρισαν λόγω απόστασης αφού εκείνη πλέον μετακόμισε από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες, ενώ έδειξε να ενοχλείται από μια ερώτηση του Ανδρέα Μικρούτσικου, την οποία σίγουρα δεν περίμενε.

«Προσπαθήσαμε να τα βρούμε, προσπαθήσαμε να βρούμε κοινά σημεία επαφής, αλλά τελικά η απόσταση έδειξε ότι δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Στα ταξίδια και στις αποστάσεις είμαι σίγουρα αλλεργικός. Και με την Αλέσια ήταν μια σχέση στο εξωτερικό και το προσπαθήσαμε. Είχαμε μια επικοινωνία, τα λέγαμε τακτικά, αλλά είπαμε από κοινού ότι πληγώνει περισσότερο και τους δυο μας να προσπαθούμε να κρατήσουμε επαφές. Η επαγγελματική δραστηριότητα της Αθηνάς είναι στην Αμερική και εμένα είναι εδώ. Η Αθηνά έλεγε ότι θα μείνει στην Ελλάδα», είπε ο Αλέξης Παππάς και τότε ήρθε η ερώτηση του Ανδρέα Μικρούτσικου που τον άφησε άφωνο.

Διαβάστε ακόμη: Αλέξης Παππάς: Την «έκοψε» στο Bachelor και τώρα είναι ζευγάρι μαζί της

«Ολοκληρώσατε τη σχέση σας με την Αθηνά όσο ήσασταν μαζί;», ρώτησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος για να πάρει απάντηση από τον Αλέξη Παππά, ο οποίος, βέβαια, τη χαρακτήρισε αδιάκριτη ερώτηση.

«Δεν ολοκληρώσαμε τη σχέση μας με την Αθηνά. Δεν νομίζω ότι αυτή η ερώτηση είναι της ώρας, βλέπουν και παιδιά. Δεν έχει να κάνει με στρατηγική. Στα πλαίσια ενός ριάλιτι οι καταστάσεις που βιώνεις σε φέρνουν πιο κοντά, δεν έχεις εξωτερικούς παράγοντες που σε επηρεάζουν. Ήταν από κοινού η απόφασή μας. Δεν ξέρω αν είναι πληγωμένη. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο, αν ολοκληρώσαμε με την Αθηνά. Δηλαδή αν γινόταν, τι θα άλλαζε; Δεν έχεις ακούσει σχέσεις να έχουν ολοκληρώσει και να χωρίζουν; Να μη στεκόμαστε εκεί. Ήταν λίγο παραπάνω αδιάκριτη, για πρώτη επαφή», είπε ο Αλέξης Παππάς.

Video Loading...

Η συζήτηση πήγε και στον περσινό κύκλο του Survivor όπου αποτέλεσε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους παίκτες με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να τον χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων «βασιλιά της τοξικότητας του 2021» εξαιτίας κάποιων εκφράσεων που είχε χρησιμοποιήσει μέσα στο παιχνίδι, λέγοντας πως ο «τρόπος που αντιμετώπιζες τα πράγματα εμένα μου όριζαν το τοξικό στο Survivor».

Σε εκείνο το σημείο ο Αλέξης Παππάς απάντησε πως «παρόλο που δεν σου άρεσε το έβλεπες. Νομίζω ότι το χόντρυνες λίγο παραπάνω. Αν είχα μια στάση μέσα στο παιχνίδι και φαινόταν λίγο πιο καυστική, δεν ήταν τοξική».

Video Loading...

Στο δε σχόλιο του Ανδρέα Μικρούτσικου ότι «Ήσουν δηλητηριώδης», ο Αλέξης Παππάς τα χαρακτήρισε «χοντρές έννοιες, με συγχωρείς. Αν ήμουν δηλητηριώδης, δεν θα ήσουν απέναντί μου. Είπα δυο τρεις ατάκες και εσύ τις έκανες 100. Το δηλητηριώδες είναι χοντρό. Είχα μια στρατηγική».