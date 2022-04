5 επεισόδια του Criminal Minds με δολοφόνους που χρησιμοποιούσαν κεταμίνη

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ με τα νεκρά παιδιά στην Πάτρα τις τελευταίες ώρες. Όπως έγινε γνωστό, η ουσία που χορηγήθηκε στον οργανισμό της Τζωρτζίνας είναι η κεταμίνη, ενώ η μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου, είναι κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η κεταμίνη πρόκειται για ουσία που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην κτηνιατρική ως ταχύτατο αναισθητικό-καταπραϋντικό φάρμακο, ενώ σε μικρές δόσεις έχει ψυχοδηλωτικές και διασχιστικές επιδράσεις.

Διαβάστε ακόμη: Κεταμίνη: Amy Winehouse, Lady Gaga και Paris Hilton - Οι celebrities που έχουν κάνει χρήση του ναρκωτικού

Αν και η αγορά της κεταμίνης είναι παράνομη χωρίς συνταγή γιατρού, το ναρκωτικό άρχισε να κάνει την εμφανισή του σε διάφορα πάρτι του εξωτερικού τις τελευταίες δεκαετίες. Μπορεί κάποιος να το βρει σε μικρές ποσότητες ακόμη και στο dark web. Είναι γνωστό ως Special K, Βιταμίνη Κ, Κιτ Κατ, Τζετ, Cat Tranquilizer και Σούπερ Κ. Δεν είναι λίγοι μάλιστα και οι celebrities, οι οποίοι όχι μόνο έχουν κάνει χρήση της ουσίας κατά το παρελθόν, αλλά έχουν μιλήσει και δημόσια για αυτό.

Σε μικρές ποσότητες η συγκεκριμένη ουσία μπορεί να λειτουργήσει όπως τα αντικαταθλιπτικά, ωστόσο αν χορηγηθεί σε μεγάλες δόσεις μπορεί να οδηγήσει κάποιον άνθρωπο ακόμη και στο θάνατο. Κυκλοφορεί σε υγρή μορφή ή σε λευκή σκόνη και η χρήση της ποικίλλει. Μπορεί να καπνιστεί, να χορηγηθεί ενδοφλεβίως και ενδομυϊκώς ή να ληφθεί από το στόμα ή τη μύτη.

Η συγκεκριμένη ουσία έχει αποτελέσει έμπνευση στο παρελθόν και για τους δημιουργούς της δημοφιλούς αμερικανικής σειράς μυστηρίου Criminal Minds (2005-2020), οι οποίοι αφιέρωσαν μερικά επεισόδια σε δολοφόνους, που χρησιμοποιούσαν την κεταμίνη, για να εξουδετερώνουν τα θύματά τους. Κάποια από αυτά μάλιστα είναι τόσο σοκαριστικά, που «παγώνουν» το αίμα των τηλεθεατών.

No Way Out (Δεύτερη σεζόν)

Το πρώτο επεισόδιο του Criminal Minds, στο οποίο η επίλεκτη ομάδα ψυχολόγων του FBI έχει να κάνει με έναν serial killer που χρησιμοποιεί κεταμίνη, το συναντάμε στη δεύτερη σεζόν. Σε αυτό ο Frank Breitkopf ναρκώνει τα θύματά του με κεταμίνη και στη συνέχεια τα «ανοίγει», ενώ ακόμα βρίσκονται εν ζωή.

The Lesson (Όγδοη σεζόν)

Ένα επεισόδιο που ίσως κάποιοι να μην αντέξουν να παρακολουθήσουν. Ο Adam Rain είναι ένας δολοφόνος, που του αρέσει να «συλλέγει» θύματα. Απαγάγει άτομα, τα ναρκώνει με κεταμίνη και στη συνέχεια τα μετατρέπει σε «μαριονέτες».

Magnum Opus (Όγδοη σεζόν)

Πολύ σκληρό επεισόδιο επίσης. Ο Bryan Hughes ναρκώνει τα θύματά του με κεταμίνη, τα δένει σε ένα μεταλλικό τραπέζι και έπειτα στραγγίζει το αίμα τους, μέχρι αυτά να πεθάνουν.

Carbon Copy (Όγδοη σεζόν)

Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν δολοφόνο που του αρέσει να μιμείται τις τεχνικές άλλων. Ο Donnie Bidwell στην προκειμένη περίπτωση ακολουθεί τα βήματα του Bryan Hughes και χρησιμοποιεί την κεταμίνη για να συλλέξει το αίμα των θυμάτων του.

Miasma (Δέκατη τρίτη σεζόν)

Ίσως η πιο ιδιαίτερη περίπτωση δολοφόνου που χρησιμοποιούσε την κεταμίνη και είδαμε στο Criminal Minds. Ο Kevon Winters στοχεύει σε άρρωστα άτομα, τα οποία τα σκοτώνει χρησιμοποιώντας το ναρκωτικό και θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο τα λυτρώνει από τα προβλήματά τους.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι το Criminal Minds προβάλλεται αυτή τη σεζόν από την τηλεόραση του OPEN καθημερινά στις 02:00 τα ξημερώματα.