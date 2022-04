Το Cash or Trash έρχεται στο Star με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη!

Μια από τις πιο πετυχημένες εκπομπές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έρχεται στην Ελλάδα. Μετά το βρετανικό BBC, το γαλλικό FRANCE 2 και το γερμανικό ZDF, το Star παρουσιάζει την πρώτη εκπομπή, που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα στην ελληνική τηλεόραση. To Cash or Trash, έρχεται στο Star με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη. H ίδια ανέβασε φωτογραφίες από την υπογραφή του συμβολαίου της και αμέσως μετά την υπογραφή του δήλωσε: «Είναι τιμή μου και μεγάλη μου χαρά, που θα αναλάβω την παρουσίαση του Cash or Trash και ευχαριστώ το Star, που με εμπιστεύθηκε και μου δίνει αυτή τη δυνατότητα».

Διαβάστε ακόμη: MasterChef: Ο «Μπόμπαινας» επέστρεψε - Η θεαματική είσοδος και τα «καρφιά» που έριξε

Η ανακοίνωση του STAR για το Cash or Trash

«Η Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας! Στο Cash or Trash! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα θα μπορούσατε να πάρετε για αυτό το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια σας πιάνει χώρο στην αποθήκη; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της μαμάς;

Προς θεού, μην τα πετάξετε γιατί μπορεί να έχετε στην κατοχή σας κομμάτια μοναδικά, που μπορείτε να πουλήσετε και να πλουτίσετε! Πού; Στο Cash or Trash, που έρχεται στο Star για να σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Παίκτες από όλη την Ελλάδα φέρνουν στην εκπομπή το αντικείμενο, που θέλουν να διαθέσουν προς πώληση. Ένα συλλεκτικό κομμάτι, ένα παράξενο αναμνηστικό άγνωστης προέλευσης και αξίας, κάτι πραγματικά σπάνιο, που ήρθε η ώρα να αξιοποιηθεί και να πάψει να πιάνει απλώς χώρο στη ντουλάπα!

Ποια είναι η διαδικασία, μέσα από την οποία κάθε απλός άνθρωπος μπορεί να κερδίσει χρήματα από ένα σπάνιο αντικείμενο, που έχει στην κατοχή του και μπορεί απλά να σκονίζεται κάπου παραπεταμένο; Η διαδικασία του Cash or Trash ξεκινάει στο δωμάτιο εκτίμησης. Ο παίκτης μπαίνει στο χώρο με το αντικείμενο του και μαθαίνει χρήσιμες πληροφορίες για αυτό από τον εκτιμητή. Πρόκειται για τον ειδικό συνεργάτη της εκπομπής, με εμπειρία στο χώρο των εκτιμήσεων και γνώσεις σε ευρύ φάσμα αντικειμένων. Στο τέλος της διαδικασίας, ο εκτιμητής καλείται να απαντήσει στην επίμαχη ερώτηση του παίκτη: «πόσο χρήματα αξίζει το αντικείμενο μου;» και να δώσει το τελικό ποσό της εκτίμησης.

Πρόκειται για ένα Cash or Trash αντικείμενο; Η διαδικασία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στο δωμάτιο των αγοραστών. Εκεί ένα έξυπνο παζάρεμα, μπορεί να αποφέρει στον παίκτη ακόμη και τα υπερδιπλάσια του ποσού, που έχει δώσει ο εκτιμητής! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash!

Ο παίκτης μπαίνει στο δωμάτιο με το αντικείμενο και αντικρίζει για πρώτη φορά τους επίδοξους αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων, φανατικούς συλλέκτες. Κανείς τους δεν γνωρίζει και ταυτόχρονα απαγορεύεται να μάθει το ποσό εκτίμησης. Πρέπει να επιστρατεύσουν τις γνώσεις και το στρατηγικό τους ταλέντο για να ικανοποιήσουν το συλλεκτικό ενδιαφέρον τους!

Η δημοπρασία ξεκινάει αφού ρωτήσουν τον υποψήφιο παίκτη όλα όσα θέλουν να μάθουν για το αντικείμενο του – εκτός από την τιμή εκτίμησης! Στο τέλος της δημοπρασίας, όταν ακουστεί η υψηλότερη προσφορά, ο παίκτης πρέπει να αποφασίσει αν θα πουλήσει το αντικείμενο, για να εισπράξει τα μετρητά ή αν θα παραμείνει στην κατοχή του, επειδή οι προσφορές δεν ικανοποιήσαν τις προσδοκίες του!

Στο πρόσφατα αναπαλαιωμένο κτήριο του Ιδρύματος Σπύρου Λοβέρδου, που βασίστηκε σε σχέδια του μεγάλου αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολλά - πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!».