Avatar: The Way of Water - Κυκλοφόρησε το εντυπωσιακό τρέιλερ του σίκουελ του Τζέιμς Κάμερον

Avatar: The Way of Water - Κυκλοφόρησε το εντυπωσιακό τρέιλερ του σίκουελ του James Cameron

Το τρέιλερ για το σίκουελ του Avatar με τίτλο «Avatar: The Way of Water» κυκλοφόρησε με την ταινία να αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στα μέσα του ερχόμενου Δεκεμβρίου