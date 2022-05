Survivor - Άρης Σοϊλέδης: Η on air αφιέρωση στη Μαρία Αντωνά και η απάντησή της

Με τα Παιχνίδια της Καραϊβικής ξεκίνησε το επεισόδιο του Survivor το βράδυ της Δευτέρας (16/5) προτού Έλληνες και Τούρκοι survivors βρεθούν αντιμέτωποι στον αποψινό απαιτητικό στίβο της μάχης με έπαθλο μια… βίλα, πολύ φαγητό και θεματικό πάρτι.

Κατά τη διάρκεια των ερωταπαντήσεων ο Άρης Σοϊλέδης θέλησε να κάνει μια αφιέρωση στη μέλλουσα σύζυγό του, Μαρία Αντωνά, γράφοντας δίπλα από την απάντησή του «Μ.Α. miss you».

Φυσικά, η αφιέρωση δε θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη από τη Μαρία Αντωνά, η οποία παρακολουθεί - όπως είναι φυσικό - φανατικά το ριάλιτι επιβίωσης. Έτσι, δεν άργησε να ανεβάσει το εν λόγω στιγμιότυπο σε story στο προφίλ της στο Instagram και να γράφει με τη σειρά της, «miss you too my angel».