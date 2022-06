Απόψε ο μεγάλος τελικός του MasterChef με καλεσμένη-έκπληξη - Η δοκιμασία που θα κρίνει το αποτέλεσμα

Η πολυαναμενόμενη βραδιά του μεγάλου τελικού του MasterChef 2022 είναι γεγονός! Οι τρεις chef κριτές, Πάνος Ιωαννίδης, Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, υποδέχονται τους δύο φιναλίστ, την Καλλιόπη Μπεζαντέ και τον Παναγιώτη Κουμουνδούρο, για να τους ανακοινώσουν την τελευταία δοκιμασία, που θα ολοκληρώσει τον κύκλο του φετινού συγκλονιστικού, μαγειρικού ταξιδιού!

24 υποψήφιοι ξεκίνησαν τον μαγειρικό «μαραθώνιο» του MasterChef 2022 αλλά η Καλλιόπη και ο Παναγιώτης ήταν αυτοί που κατόρθωσαν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία σε κάθε απίθανα απαιτητική μαγειρική δοκιμασία, που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και απόψε διεκδικούν τον τίτλο του MasterChef 2022 και το έπαθλο των 50.000 ευρώ! Η σημαντικότερη δοκιμασία αντιγραφής ανήκει στον τελικό του φετινού διαγωνισμού και αυτό γιατί η δημιουργός του πιάτου και εκείνη που θα κρίνει και θα βαθμολογήσει τις προσπάθειες των δύο φιναλίστ, είναι η κορυφαία Βρετανή chef, Clare Smyth.

Η κορυφαία Βρετανή chef, Clare Smyth στην κουζίνα του MasterChef (Πηγή: Star)

Εχοντας στο βιογραφικό της τον τίτλο της «Καλύτερης Γυναίκας Chef στον κόσμο», βραβείο που της απονεμήθηκε από το «The World's Best 50 Restaurants» και τρία αστέρια Μιchelin, η μόνη γυναίκα με την ανώτατη διάκριση του οδηγού Michelin στη χώρα της, φέρνει στους δυο φιναλίστ ένα εξαιρετικής κομψότητας πιάτο. Από το θρυλικό Core by Clare Smith του Λονδίνου, η πολυβραβραβευμένη chef έρχεται να εντυπωσιάσει και να εμπνεύσει όλες τις αισθήσεις!

Οι υψηλές απαιτήσεις του πιάτου, που καλούνται να αντιγράψουν οι δύο φιναλίστ και η αγωνία για την πολυπόθητη νίκη, ανεβάζουν επικίνδυνα τον υδράργυρο στην κουζίνα του MasterChef 2022 και αυτή είναι η κορυφαία στιγμή για τους δύο φιναλίστ να μαγειρέψουν με αυτοσυγκέντρωση, ψυχραιμία και καθαρό μυαλό. Η μεγάλη στιγμή, που όλοι περίμεναν, έχει πλέον φτάσει! Καλλιόπη ή Παναγιώτης; Παναγιώτης ή Καλλιόπη; Ενας από τους δύο στο τέλος της φανταστικής βραδιάς θα κερδίσει τον τίτλο του MasterChef 2022 και το έπαθλο των 50.000 ευρώ!