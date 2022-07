5 ταινίες του Disney+ που δεν πρέπει να χάσεις αυτό το καλοκαίρι

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η είδηση πως το Disney+, η streaming πλατφόρμα της The Walt Disney Company, θα έρθει στην Ελλάδα, αρχίσαμε να μετράμε αντίστροφα. Η υπομονή, όμως, έφτασε στο τέλος της. Από τις 14 Ιουνίου το Disney+ είναι στη διάθεσή μας και με μία συνδρομή μπορείς να απολαύσεις πάνω από 800 ταινίες, περισσότερες από 450 σειρές και μία μεγάλη συλλογή από 120 αποκλειστικές, πρωτότυπες σειρές και ταινίες των Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και γενικής ψυχαγωγίας.

H εγγραφή στην πλατφόρμα είναι πανεύκολη. Απλά μπαίνεις στην σελίδα του Disney+, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου, επιλέγεις το μηνιαίο (8.99 ευρώ/μήνα) ή το ετήσιο πακέτο (89.90 ευρώ/έτος) και στη συνέχεια απολαμβάνεις το πλούσιο περιεχόμενο της υπηρεσίας.

Ο κατάλογος είναι πραγματικά τεράστιος και απολαυστικός. Ωστόσο, με τόσες επιλογές είναι λογικό να μην μπορείς να αποφασίσεις από που να ξεκινήσεις. Για αυτό, λοιπόν, είμαστε εμείς εδώ. Το Reader.gr έφτιαξε τη λίστα του με τις πέντε άχαστες ταινίες του φετινού καλοκαιριού και τη μοιράζεται απλόχερα μαζί σας.

Rise (Άνοδος: Η Ιστορία των Αντετοκούνμπο)

Διάρκεια: 1 ώρα και 53 λεπτά

Σκηνοθεσία: Ακίν Ομοτόσο

Πρωταγωνιστούν: Ούτσε και Ραλ Αγκάντα, Ντάγιο Οκενίγι, Γετίντε Μπαντάκι

H πολυσυζητημένη ταινία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η οποία έχει ήδη κάνει πολλούς να εγγραφούν στην πλατφόρμα του Disney+. To «Άνοδος: H ιστορία των Αντετοκούνμπο» είναι η πραγματική ιστορία θριάμβου της πρώτης και αξιοθαύμαστης οικογένειας με τρεις γιους που έγιναν πρωταθλητές του ΝΒΑ, τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο των Μιλγουόκι Μπακς και τον Κώστα Αντετοκούνμπο των Λέικερς. Φυσικά δε λείπει και ο νεαρότερος αδερφός τους, ο Άλεξ.

Από τα Σεπόλια μέχρι το Draft του ΝΒΑ, βλέπουμε να περνούν από μπροστά μας όλες οι δύσκολες στιγμές που έζησε ο Γιάννης, στη διαδρομή μέχρι τη δικαίωση και την πραγματοποίηση του μπασκετικού του ονείρου.

Τσιπ & Ντέιλ: Υπερασπιστές του Δικαίου

Διάρκεια: 1 ώρα και 38 λεπτά

Σκηνοθεσία: Ακίβα Σάφερ

Πρωταγωνιστούν: Τζον Μουλάνεϊ, Άντι Σάμπεργκ

Ο Τσιπ και ο Ντέιλ ζουν μαζί με καρτούν και ανθρώπους στο σύγχρονο Λος Άντζελες, μα οι ζωές τους είναι εντελώς διαφορετικές πλέον. Έχουν περάσει χρόνια από την πρώτη επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά τους και οι πρώην φίλοι έχουν πάρει ξεχωριστούς δρόμους. Έτσι, όταν ένας πρώην συνάδελφός τους από τη σειρά εξαφανίζεται μυστηριωδώς, γίνοντας ξανά ντετέκτιβ Υποστηρικτές του Δικαίου, για να τον σώσουν.

Μια ταινία ιδανική για μικρούς και μεγάλους, η οποία θα προσφέρει γέλιο, αλλά και μαθήματα. Ο Τσιπ και ο Ντέιλ, τα αγαπημένα σκιουράκια των παιδικών μας χρόνων, επιστρέφουν για να μας διασκεδάσουν, αλλά και να συστηθούν στη νέα γενιά.

Free Guy

Διάρκεια: 1 ώρα και 57 λεπτά

Σκηνοθεσία: Σον Λέβι

Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Ρέινολντς, Τζόντι Κόμερ, Τζο Κίρι

Ένας ταμίας τράπεζας ανακαλύπτει ότι είναι στην πραγματικότητα παίκτης σε βιντεοπαιχνίδι ανοιχτού κόσμου με την ονομασία Free City και αποφασίζει να γίνει ο ήρωας της δικής του ιστορίας. Τώρα, σε έναν κόσμο που δεν υπάρχουν όρια, είναι αποφασισμένος να γίνει αυτός που θα σώσει τον κόσμο του με τον δικό του τρόπο, πριν να είναι πολύ αργά.

Mια σούπερ κωμωδία με έντονα στοιχεία δράσης, αλλά και με έναν απολαυστικό Ράιαν Ρέινολντς στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα γεμίσει ευχάριστα ένα καλοκαιρινό σου βράδυ.

Έγκλημα στον Νείλο

Διάρκεια: 2 ώρες και 9 λεπτά

Σκηνοθεσία: Κένεθ Μπράνα

Πρωταγωνιστούν: Γκαλ Γκαντόι, Κένεθ Μπράνα, Ανέτ Μπένινγκ, Ρόουζ Λέσλι

Οι πολυτελείς διακοπές του Βέλγου ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό σε ένα ποταμόπλοιο στην Αίγυπτο μετατρέπονται σε μια τρομακτική αναζήτηση για έναν δολοφόνο, καθώς ο ειδυλλιακός μήνας του μέλιτος ενός ζευγαριού διακόπτεται με τραγικό τρόπο. Βασισμένη σε ένα μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι, αυτή η ιστορία πάθους και ζήλιας είναι γεμάτη εντυπωσιακές ανατροπές μέχρι το σοκαριστικό της φινάλε.

Η ταινία είχε πάει εξαιρετικά στις κινηματογραφικές αίθουσες πριν μερικούς μήνες και τώρα έρχεται στο Disney+ για να μας κάνει να κολλήσουμε στην οθόνη μας. Ένα αστυνομικό θρίλερ που δε σε αφήνει να πάρεις τα μάτια σου δευτερόλεπτο.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Διάρκεια: 2 ώρες και 6 λεπτά

Σκηνοθεσία: Σαμ Ράιμι

Πρωταγωνιστούν: Μπένεντικ Κάμπερμπατς, Ελίζαμπεθ Όλσεν, Ρέιτσελ ΜακΆνταμς

Στο Doctor Strange in the Multiverse of Madness των Marvel Studios, το MCU ξεκλειδώνει το πολυσύμπαν διευρύνοντας τα όριά του. Ταξιδεύουμε στο άγνωστο με τον Dr. Strange, ο οποίος διασχίζει τις μυστηριώδεις και επικίνδυνες εναλλακτικές πραγματικότητες του Πολυσύμπαντος για να αντιμετωπίσει έναν μυστηριώδη νέο αντίπαλο.

Για όποιον, λοιπόν, δεν πρόλαβε να δει την ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες, τώρα υπάρχει η επιλογή να τη δει από το σπίτι, σε τέλεια ποιότητα εικόνας. Εκτός από αυτή βέβαια, στο Disney+ θα βρεις όλη την ταινιοθήκη της Marvel, για να πάρεις όλες τις αγαπημένες υπερηρωικές με τη σειρά σε έναν καλοκαιρινό μαραθώνιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.disneyplus.com.