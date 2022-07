Αυτό είναι το μεγάλο deal Σκορδά - ΣΚΑΪ και το δυνατό πρωινό δίδυμο που έρχεται στο Open

Πολλοί ήταν αυτοί που αναρωτήθηκαν γιατί καθυστέρησε τόσο να εκδοθεί η ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της συνεργασίας του ΑΝΤ1 με τη Φαίη Σκορδά. Η παρουσιάστρια χαιρέτησε λίγο πριν τις 13.00 και το κανάλι εξέδωσε την ανακοίνωση στις 17.30. Υπάρχει εξήγηση και κανένα παρασκήνιο. Η διευθύντρια επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του σταθμού Τέσσα Κορλέτη βρισκόταν στα Σπάτα απ’ όπου βγαίνει η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 και αρκετά αργότερα επέστρεψε στο Μαρούσι οπότε και εκδόθηκε το αποχαιρετιστήριο δελτίο τύπου.

Διαβάστε ακόμη: Φαίη Σκορδά: Το πρώτο της post στο Instagram μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης

Τη Φαίη Σκορδά αποχαιρέτησαν διά ζώσης εκτός από το συγκεκριμένο στέλεχος και η executive producer του «Πρωινού» Αγλαϊα Λάτσιου αλλά και ο διευθυντής του Εμπορικού τμήματος Αντώνης Μεταξάς. Αντίθετα δεν παρέστησαν η Διευθύντρια Τηλεόρασης Στέλλα Λίτου αλλά ούτε και ο Διευθυντής Προγράμματος Τζώρτζης Ποφάντης. Το κλίμα ήταν ηλεκτρισμένο τόσο κατά τη διάρκεια της εκπομπής όσο και στο πάρτι που ακολούθησε προς τιμή της παρουσιάστριας και στο οποίο παρέμεινε ελάχιστα ο Γιώργος Λιάγκας. Και ενώ αργά χθες το βράδυ η Φαίη Σκορδά ανέβασε και φωτογραφία την πόρτα από το καμαρίνι της ακόμη δεν το έχει αδειάσει. Αυτό ίσως συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο και χωρίς η ίδια να είναι παρούσα καθώς έχει δώσει σχετικές οδηγίες σε στενούς της συνεργάτες. Πάντως χθες έφυγε τελευταία το απόγευμα από το πλατό χαιρετώντας τους πάντες προσωπικά.

Η επόμενη μέρα της Φαίης στον ΣΚΑΪ

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Reader η μετακίνηση της Φαίης Σκορδά στον ΣΚΑΪ φαίνεται πως έχει οριστικοποιηθεί από την Πέμπτη όποτε συζητήθηκαν και λεπτομέρειες μεταξύ της παρουσιάστριας και της διευθύντριας προγράμματος του ΣΚΑΪ Αλκηστις Μαραγκουδάκη. Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν πως το συμβόλαιο είναι για έναν χρόνο με προοπτική επέκτασης για έναν ακόμη (1 + 1). Φαίνεται πως αυτό ήταν ένα μικρό σημείο τριβής με τον ΣΚΑΪ να επιμένει για 2 +1 ωστόσο τελικά έγινε δεκτή η πρόταση της παρουσιάστριας. Η αμοιβή είναι μεγαλύτερη από τον ΑΝΤ1, η Σκορδά θα έχει σημαντικό ποσοστό επί των εμπορικών που θα φέρει η ίδια στον σταθμό και μεγάλη ευχέρεια στην επιλογή των συνεργατών της. Σχεδόν βέβαιη θεωρείται η μετακίνηση του στενού της συνεργάτη Νίκου Παρτσώλη στο πλευρό της.

Οσον αφορά στη διαμόρφωση του πάνελ της εκπομπής της αυτή τη στιγμή ξεκάθαρο προβάδισμα έχει η Αφροδίτη Γραμμέλη και ίσως και η Σίσσυ Καλλίνη που και στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τη Φαίη Σκορδά και την τρέχουσα σεζόν συμμετείχε στην εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου. Ξεκάθαρα η Φαίη Σκορδά θα είναι το νέο πρόσωπο του ΣΚΑΪ και όλα τα μεγάλα ονόματα από τα πρότζεκτς του σταθμού (ηθοποιοί, κριτές του «The Voice» κτλ) θα εμφανίζονται πρώτα στην εκπομπή της και μετά σε όλες τις άλλες εκπομπές του σταθμού. Πιθανή ημερομηνία ανακοίνωσης της συνεργασίας η Παρασκευή 15 Ιουλίου ή η Δευτέρα 18 Ιουλίου.

Το φαβορί έκπληξη για παρτενέρ του Λιάγκα

Πολλά τα ονόματα που ακούγονται πια ανοιχτά από χθες το απόγευμα στον ΑΝΤ1 για τη θέση της Φαίης Σκορδά. Φυσικά στο «Πρωινό» της επόμενης σεζόν οι ρόλοι αλλάζουν και δεν θα υπάρχει ισότιμη συμπαρουσιάστρια του Γιώργου Λιάγκα αφού εκείνος ξεκάθαρα θα είναι το «πρώτο βιολί». Με το κανάλι του Αμαρουσίου έχει συζητήσει ήδη η Κατερίνα Καραβάτου η οποία ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με το Mega ωστόσο πρώτη επιλογή στη λίστα και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reader είναι ένα όνομα που δεν έχει ακουστεί μέχρι στιγμής, θα είναι έκπληξη και δεν είναι άλλο από αυτό της Δούκισσας Νομικού. Με εμπειρία και στην πρωινή ζώνη παλαιότερα (στην πεντάδα του «Όμορφου Κόσμου» στο Mega) αλλά και άριστες σχέσεις με τον ΑΝΤ1 στον οποίο υπήρξε παρουσιάστρια βραδινών σόου (Dancing with the Stars, So you think you can dance) η Δούκισσα έχει το απαιτούμενο γκελ και στις διαφημιστικές καθώς τα εμπορικά είναι βασικό συστατικό επιβίωσης μιας πρωινής εκπομπής. Σε περίπτωση που αυτή η συνεργασία προχωρήσει προφανώς και η ξανθιά παρουσιάστρια δεν θα είναι στο πάνελ στα βαριά θέματα της επικαιρότητας με τα οποία θα ξεκινάει η εκπομπή αλλά στο lifestyle, στις γυναικείες στήλες και στις συνεντεύξεις. Τώρα όσον αφορά στους συνεργάτες του Γιώργου Λιάγκα θα είναι ο Τάσος Τεργιάκης, η Φωτεινή Πετρόγιαννη αλλά και η αστυνομική συντάκτρια Άρια Καλύβα. Η Λίτσα Πατέρα συνεχίζει κανονικά ενώ φαίνεται πως αποχωρεί από την εκπομπή ο Βαγγέλης Περρής. Ο δημοσιογράφος ακούγεται πως έχει δεχθεί δελεαστική πρόταση από το Open.

Πρωινές ανακατατάξεις στο Open

Μερική αλλαγή σχεδίων στον σχεδιασμό του Χρήστου Παναγιωτόπουλου για την νέα πρωινή ενημερωτική ζώνη του Open. Η έναρξη θα γίνεται με το «Ωρα Ελλάδος 5» και οικοδεσπότες τους Μάνο Νιφλή και Χρύσα Φώσκολου ενώ το «Ωρα Ελλάδος 7» φαίνεται πως θα είναι αντρική υπόθεση με δίδυμο τον Παναγιώτη Στάθη και τον Δημήτρη Καμπουράκη. Η Ευλαμπία Ρέβη, που όλα έδειχναν ότι θα είναι το νέο δίδυμο με τον Παναγιώτη Στάθη, τελικά αναλαμβάνει πιθανότατα την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου στη θέση της Φαίης Μαυραγάνη μαζί με τον δημοσιογράφο Βασίλη Τσεκούρα. Εν τω μεταξύ αποχώρησε από το Open και η δημοσιογράφος Δέσποινα Βλεπάκη που θα ενισχύσει με την παρουσία της τους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ Γιάννη Ντζούνο και Χρήστο Κούτρα. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως η δημοσιογράφος θα αξιοποιηθεί και στην παρουσίαση κάποιων δελτίων ειδήσεων του καναλιού του Φαλήρου.