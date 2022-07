House of the Dragon: Επίσημο τρέιλερ για το πρίκουελ του «Game of Thrones»

Το HBO κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για το «House of the Dragon», την πρίκουελ σειρά του «Game of Thrones». Ακολουθεί η πρώτη πλήρης εικόνα της νέας σειράς, η οποία εξιστορεί έναν εμφύλιο πόλεμο που διέλυσε το Westeros 150 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής σειράς και στην οποία πρωταγωνιστούν οι Emma D'Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke και Paddy Considine.

Το «House of the Dragon» υπογράφουν οι Ryan Condal (Colony) και Miguel Sapochnik (Finch) και βασίζεται στο βιβλίο «Fire & Blood» του George R.R. Martin. Πρωταγωνιστούν ο Considine (Peaky Blinders) ως βασιλιάς Viserys Targaryen, η Cooke (Ready Player One) ως Alicent Hightower, η D'Arcy (Wanderlust) ως πριγκίπισσα Rhaenyra Targaryen και ο Smith (Doctor Who) ως πρίγκιπας Daemon Targaryen.

Η σειρά, που θα αποτελείται από πρώτο και δεύτερο μέρος, κάνει πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου.

Δείτε το trailer: