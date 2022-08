Λεονάρντο Ντι Κάπριο - Μάρτιν Σκορσέζε: Νέα συνεργασία για το δίδυμο των επιτυχιών - Ερχεται το «The Wager»

Οι Leonardo Di Caprio και Martin Scorsese θα συνεργαστούν στην ταινία «The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder». Πρόκειται για την έβδομη ταινία τους μαζί, η οποία είναι μια διασκευή του βιβλίου μη μυθοπλασίας του Ντέιβιντ Γκραν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Apple Original Films εξασφάλισε τα δικαιώματα του βιβλίου και θα έχει τον Μάρτιν Σκορσέζε ως σκηνοθέτη και τον Ντι Κάπριο ως πρωταγωνιστή. Οι Νταν Φρίντκιν και Μπράντλεϊ Τόμας της Imperative Entertainment, ο Σκορσέζε για τη Sikelia Productions και οι ΝτιΚάπριο και Τζένιφερ Ντέιβισον για την Appian Way Productions θα είναι παραγωγοί, ενώ ο Ρίτσαρντ Πλέπλερ της Eden Productions θα είναι εκτελεστικός παραγωγός.

Διαβάστε ακόμη: Netflix: Στον «αέρα» το τρέιλερ της ταινίας Pinocchio του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Το «The Wager» διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1740 και ακολουθεί την ιστορία 30 ανδρών, οι οποίοι είναι οι επιζώντες πληρώματος βρετανικού πλοίου που αποβιβάζονται στις ακτές της Βραζιλίας μετά την πρόσκρουση του πλοίου τους. Οι ιστορίες για την επιβίωσή τους, κόντρα στα στοιχεία της φύσης, τους έκαναν ήρωες.

Ένα άλλο πλοίο φθάνει στις ακτές της Χιλής έξι μήνες αργότερα, και οι ναυτικοί κατηγορούν όσους βρίσκονται στο πρώτο για ανταρσία. Το Βρετανικό Ναυαρχείο προσπαθεί να διαλευκάνει τα γεγονότα και να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη στο νησί με ειδική δίκη, στην οποία παρουσιάζεται η ιστορία του πλοίαρχου και του πληρώματος που αγωνίζονται να επιβιώσουν σε ένα από τα πιο ακραία κλίματα στον πλανήτη, αλλά και μάχονται με την ανθρώπινη φύση τους.