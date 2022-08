Τζόνι Ντεπ: Κυκλοφόρησε η εικόνα του ως Λουδοβίκος ΙΕ' - Ο πρώτος μεγάλος ρόλος μετά τη νίκη επί της Χερντ

Ο Johnny Depp στον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο μετά τη δικαστική νίκη επί της πρώην συζύγου του, Amber Heard, θα υποδυθεί τον αμφιλεγόμενο Λουδοβίκο ΙΕ'. Ηδη κυκλοφόρησε και η πρώτη φωτογραφία του Τζόνι Ντεπ από τα γυρίσματα, με το teaser να έρχεται από την γαλλική «Why Not Productions». Η εταιρεία παραγωγής των Rust And Bone and A Prophet, «Why Not», επιβεβαίωσε επίσης ότι τα γυρίσματα της ταινίας με τον Τζόνι Ντεπ στον ρόλο του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΕ' ξεκίνησαν στις 26 Ιουλίου και θα κρατήσουν 11 εβδομάδες, με τοποθεσίες όπως οι Βερσαλλίες και άλλα κάστρα στην περιοχή του Παρισιού.

Στη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο 59χρονος ηθοποιός απεικονίζεται με βασιλική ενδυμασία, με άσπρο καπέλο, κατσαρά άσπρα μαλλιά και μαύρα δεμένα μάτια. Η παραγωγή σηματοδοτεί τον πρώτο κινηματογραφικό ρόλο του Ντεπ εδώ και τρία χρόνια και ακολουθεί την νίκη του στην ταραχώδη δίκη του για δυσφήμιση εναντίον της πρώην συζύγου του Αμπερ Χερντ.

Το φιλόδοξο δράμα είναι ελεύθερα εμπνευσμένο από τη ζωή της Ζαν ντι Μπαρρύ, της τελευταίας βασιλικής ερωμένης του Λουδοβίκου ΙΕ' στην Αυλή της Βερσαλίας, μετά την Μαντάμ ντε Πομπαντούρ. Γεννημένη σε συνθήκες φτώχειας, είναι μια νεαρή γυναίκα της εργατικής τάξης που διψά για πολιτισμό και απόλαυση και χρησιμοποιεί την εξυπνάδα και τη γοητεία της για να ανέβει ένα προς ένα τα σκαλιά της κοινωνικής σκάλας.

Γίνεται η αγαπημένη σύντροφος του Λουδοβίκου ΙΕ'. Χωρίς να γνωρίζει την ιδιότητά της ως εταίρα, ανακτά την όρεξή του για ζωή χάρη στη σχέση τους. Ερωτεύονται παράφορα. Ενάντια σε κάθε ευπρέπεια και εθιμοτυπία, η Ιωάννα μετακομίζει στις Βερσαλλίες, όπου η άφιξή της σκανδαλίζει την αυλή. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory και India Hair.

Η εταιρεία Why Not των Pascal Caucheteux και Grégoire Sorlat έχει αναλάβει την παραγωγή, ενώ οι IN2 και France Télévisions συμμετέχουν επίσης ως παραγωγοί. Το γαλλόφωνο δράμα εποχής ήταν ένα ενδιαφέρον πακέτο στις Κάννες τον Μάιο για τη γαλλική εταιρεία πωλήσεων Wild Bunch International. Η Le Pacte αναλαμβάνει τη γαλλική διανομή.

Το Jeanne du Barry είναι η έκτη μεγάλου μήκους ταινία της Maïwenn και η πιο φιλόδοξη παραγωγή της μέχρι σήμερα, μετά το Polisse που κέρδισε το βραβείο της επιτροπής στις Κάννες το 2011, το My King, για το οποίο η Emmanuelle Bercot κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στις Κάννες το 2015, και το ημι-αυτοβιογραφικό έργο DNA, το οποίο βραβεύτηκε με την ειδική ετικέτα 2020 των Καννών.

Εκτός από τη σκηνοθεσία και τη συμπρωταγωνίστρια, η Maïwenn έγραψε επίσης το σενάριο μαζί με τον Teddy Lussi-Modeste. Στο βασικό συνεργείο περιλαμβάνονται ο κινηματογραφιστής Laurent Dailland, ο σχεδιαστής παραγωγής Angelo Zamparutti, ο σχεδιαστής κοστουμιών Yurgen Doering, ο John Nollet στο σχεδιασμό των μαλλιών, ο Tom Pécheux στο μακιγιάζ και ο Nicolas Provost στον ήχο. Ο Stephen Warbeck συνθέτει την πρωτότυπη μουσική.