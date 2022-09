Dragons’ Den: Ερχεται στον ANT1 με τον Σάκη Τανιμανίδη - Το πρώτο trailer

Το «Dragons’ Den», γνωστό και ως Shark Tank, που προβάλλεται με τεράστια επιτυχία σε 40 χώρες, εδώ και 20 χρόνια, έρχεται και στην Ελλάδα. Πάνω από $600.000.000 έχουν επενδυθεί παγκοσμίως. Φέτος, παίρνει ελληνικό χρώμα και έρχεται μέσα από τη συχνότητα του Ant1., με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη για να αναδείξει το next best thing της ελληνικής business και start-up κοινότητας. To «Dragons’ Den» δεν είναι απλώς ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Είναι μια παραγωγή που δίνει έμφαση στην ελληνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία, επιβραβεύει νέες ιδέες και πραγματοποιεί όνειρα!

Άδραξε την ευκαιρία να κυνηγήσεις το όνειρό σου και να γίνεις το next big thing των επιχειρήσεων! Έχεις μια δυνατή επιχειρηματική ιδέα και ψάχνεις τα χρήματα που θα την απογειώσουν; Σχεδιάζεις να μεγαλώσεις την επιχείρησή σου, αλλά χρειάζεσαι επενδυτή; Θέλεις το νέο σου προϊόν να κατακτήσει την αγορά, αλλά σου λείπει το κεφάλαιο; Παρουσίασε το επιχειρηματικό σου πλάνο και βρες επενδυτή για να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου.

Μια πατέντα, μια πολλά υποσχόμενη υπηρεσία, ένα προϊόν που χρήζει εξέλιξης, ένα καινοτόμο application, ακόμα και ένα απλό οικιακό project παρουσιάζονται στους πέντε Dragons (επενδυτές-χρηματοδότες) με σκοπό να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους. Οι Dragons είναι έτοιμοι να διακρίνουν τη συνταγή της επιτυχίας και να τη στηρίξουν, τόσο με το κεφάλαιο όσο και με την εμπειρία τους.

Το πιο επιτυχημένο επιχειρηματικό show στον κόσμο είναι έτοιμο να υποστηρίξει τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες. Οι Dragons είναι έτοιμοι να σε συναντήσουν! Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο www.antenna.gr/dragonsden και έλα να σε γνωρίσουμε από κοντά.