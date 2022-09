Just The Two Of Us: Πρεμιέρα το Σάββατο 8 Οκτωβρίου

Επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από τη συχνότητα του ALPHA το Just The Two Of Us. Το σόου θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 8 Οκτωβρίου στις 20:00. «Το μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης κάνει πρεμιέρα και είστε όλοι καλεσμένοι! Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, και κάθε Σάββατο στις 20:00 το Just the 2 of Us ανεβάζει τον πήχη της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας σε άλλο επίπεδο!», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Ο απόλυτος showman Νίκος Κοκλώνης μας ξεσηκώνει σε ένα ξέφρενο τηλεοπτικό πάρτι με ακόμη πιο δυνατές δόσεις λάμψης, χιούμορ, συγκίνησης αλλά και έκπληξης! Μουσική, τραγούδι και χορός με την καλλιτεχνική σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού θα πλημμυρίσουν τα σαββατόβραδά μας. Αναπάντεχα ζευγάρια αποκαλύπτονται στην πρεμιέρα και βάζουν φωτιά στην εντυπωσιακή – διεθνών προδιαγραφών – μουσική σκηνή του Just the 2 of Us που φέτος γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, φωτεινότερη και ultrahigh–tech!», γράφει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

Η αγωνία χτυπάει κόκκινο με τα ντουέτα να διεκδικούν κάθε Σάββατο την πολυπόθητη ασυλία που θα τους εξασφαλίσει την παραμονή στο σόου… μέχρι τελικής πτώσης. Η προσμονή για την πρεμιέρα μεγάλη αλλά και τα ερωτήματα κρίσιμα:

Ποιο ζευγάρι θα κερδίσει τις καρδιές του κοινού και της κριτικής επιτροπής;

Ποιος θα καθίσει στην θέση του τέταρτου κριτή μαζί με τη Δέσποινα Βανδή, τον Σταμάτη Φασουλή και τη Βίκυ Σταυροπούλου;

Από το Σάββατο 8 Οκτωβρίου η διασκέδαση έχει όνομα: “Just the 2 of Us”».