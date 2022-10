Οικογενειακή υπόθεση οι blind auditions του The Voice - Απολαυστικό ντουέτο μητέρας και κόρης

Οι coaches του The Voice έχουν ήδη στις ομάδες τους τα πρώτα ταλέντα και είναι έτοιμοι για τις πιο συγκλονιστικές διεκδικήσεις. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς είναι έτοιμοι να γυρίσουν τις καρέκλες τους στις φωνές που πραγματικά το αξίζουν. Ο Γιώργος Λιανός με τον μοναδικό του τρόπο υποδέχεται τους διαγωνιζόμενους και τους δίνει την απαραίτητη υποστήριξη για να ανέβουν στη σκηνή. Το δεύτερο επεισόδιο των blind auditions γίνεται σε κλίμα οικογενειακό… μία νέα διαγωνιζόμενη ανεβαίνει στην ίδια σκηνή που το 2017 είχε σταθεί και η μητέρα της ενώ θα απολαύσουμε μαμά και κόρη σε ένα απολαυστικό ντουέτο. Άραγε θα διαλέξει τον ίδιο coach με τη μητέρα της;

Διαβάστε ακόμη: Πώς ο Λιάγκας είπε «ναι» στη Μαρία Κορινθίου - Το παρασκήνιο της διαφωνίας Ντάνου - Ατζούν

Οι οικογενειακές στιγμές συνεχίζονται όταν δύο αδελφές ανεβαίνουν διαδοχικά στη σκηνή του Τhe Voice of Greece για να διαγωνιστούν. Τι πιθανότητες έχουν να περάσουν και οι δύο στην επόμενη φάση και τι αποκαλύπτει η… γλωσσολογική ανάλυση των επιθέτων των coaches; Από την πρώτη φάση των blind auditions ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Πάνος Μουζουράκης έχουν από δύο τραγουδιστές στην ομάδα τους, η Έλενα Παπαρίζου έχει τρεις, ενώ ο Σάκης Ρουβάς έχει δύο διαγωνιζόμενους. Πόσα άτομα θα έχει στην ομάδα του ο κάθε coach στο τέλος της δεύτερης blind audition; Οι Blind Auditions του The Voice of Greece συνεχίζονται στον ΣΚΑΪ την Κυριακή 9 Οκτωβρίου στις 21.00.