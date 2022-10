Το βράδυ του Σαββάτου (8/10) έκανε πρεμιέρα το J2US και καλεσμένος του Νίκου Κοκλώνη ήταν ο Βασίλης Καρράς. Ο τραγουδιστής άνοιξε τη λαμπερή βραδιά του show και οι τηλεθεατές από τις πρώτες κιόλας νότες ενθουσιάστηκαν με την επιλογή του Νίκου Κοκλώνη. Ο Βασίλης Καρράς ξεκίνησε το πρόγραμμά του με ωραίες μπαλάντες του που όλοι μας λίγο ως πολύ έχουμε τραγουδήσει και ακολούθησε φυσικά ένα ξέφρενο γλέντι στο πλατό του Just The Two of us που ομολογουμένως είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Ο Νίκος Κοκλώνης, οι κριτές αλλά και ο κόσμος που βρισκόταν στο πλατό δεν σταμάτησε να σιγοτραγουδάει μαζί με τον Βασίλη Καρρά τις μεγάλες επιτυχίες του.

Διαβάστε ακόμη: Σασμός: «Γκρέμισε» το Twitter το τελευταίο επεισόδιο

Video Loading...

Οι χρήστες του Twitter υποκλίθηκαν στο ταλέντο του και τα σχόλια πήραν... φωτιά!