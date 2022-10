Asia Express: Στα «χνάρια του δράκου» ο Αϊβάζης - Εκνευρίστηκε με το... καλημέρα επειδή δεν τον χαιρέτισαν

Οι παίκτες του Asia Express έφυγαν από την Καμπότζη και βρίσκονται «στα χνάρια του δράκου», στο Λάος. Στο παιχνίδι υπήρχαν και καινούριες προσθήκες αφού εμφανίστηκαν... ξαφνικά μπροστά στους παίκτες ο Γιάννης Αϊβάζης και ο Λευτέρης Δημηρόπουλος. Οι δύο νέοι παίκτες έδειξαν αμέσως τις διαθέσεις τους και έχουν στόχο τη νίκη, όμως ο Γιάννης Αϊβάζης εκνευρίστηκε επειδή δεν τον χαιρέτισαν.

Διαβάστε ακόμη: Survivor All Star - Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Δεν γίνεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη να πάρει ίδια λεφτά με τον Τριαντάφυλλο

«Η πλειοψηφία των παιδιών χάρηκε. Υπάρχουν και κάποιοι που σίγουρα δεν χάρηκαν και φάνηκε… Ωραία η αίσθηση του ανταγωνισμού και του συναγωνισμού, αρκεί να υπάρχει θετική ενέργεια. Δεν υπάρχει τόση. Το να λες καλησπέρα και να μην σου μιλάνε, είναι απίστευτο, χαζό. Και στην τελική what f… are you ρε φίλε;» είπε ο Γιάννης Αϊβάζης στο εισαγωγικό βίντεο στο Asia Express. «Όταν είσαι σε ένα σύνολο και σε χαιρετά ο άλλος με χαμόγελο, οφείλεις να είσαι κι εσύ έτσι ανθρώπινος, όπως αυτός που μπαίνει στο σύνολο» συμπλήρωσε ο Λευτέρης Δημηρόπουλος.