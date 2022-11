J2US: Συγκίνησε ο Ιωάννης Μελισσανίδης - Αφιέρωσε την εμφάνιση του στα αγόρια που αυτοκτόνησαν

Ιωάννης Μελισσανίδης και Μελίνα Μακρή εντυπωσίασαν με την παρουσία τους στην σκηνή του Just The Two Of Us. Αμέσως μετά την προσπάθεια τους, μάλιστα, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θέλησε να στείλει ένα κοινωνικό μήνυμα, με αποτέλεσμα να συγκινήσει την κριτική επιτροπή και τον παρουσιαστή του μουσικού σόου.

Διαβάστε ακόμη: Netflix: Πώς εξασφαλίζει αποκλειστικά δικαιώματα για σειρές και ταινίες - Οι συμφωνίες και τα κόστη

O Ιωάννης Μελισσανίδης εξομολογήθηκε πως «αφιερώνουμε αυτή την εμφάνιση στα παιδιά που πριν από έναν μήνα στην Αρμενία, δύο νέα αγόρια 15 ετών, αυτοκτόνησαν από την γέφυρα. Όπως και ο Τσαϊκόφσκι επίσημα πέθανε αλλά ουσιαστικά τον αυτοκτόνησαν γιατί άλλα ήθελε και κάτι άλλο αγαπούσε. Δημιούργησε το αριστούργημα, την "Λίμνη των κύκνων" και ο μαύρος και ο λευκός κύκνος είναι ετεροφυλόφιλα, ομοφυλόφιλα, αμφιφυλόφιλα ζώα. Μάλιστα, είναι μονογαμικά και είναι βαθιά στην πίστη προς το ταίρι τους».

Video Loading...

«Όταν χάσουν το ταίρι τους, τα περισσότερα αυτοκτονούν. Δηλαδή πνίγονται από την μελαγχολία που έχουν και είναι συγκλονιστικό αυτό. Θέλαμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα γιατί είμαστε όλοι μας μοναδικοί, είμαστε όλοι μας διαφορετικοί και για μένα δεν υπάρχει μειονότητα» συμπλήρωσε ο Ιωάννης Μελισσανίδης στο επεισόδιο του J2US.