Στο δικό του μικρό διαστροφικό κόσμο, οι ταινίες Deadpool δεν θα χαρακτηρίζονταν ποτέ αυστηρώς ακατάλληλες. Όμως ο πιο αθυρόστομος ήρωας της Marvel, εκτός του ότι δεν παίρνει τον εαυτό του ποτέ στα σοβαρά, φροντίζει να πρωταγωνιστεί σε φιλμ γεμάτα βία, υβριστικά και γεμάτα σεξουαλικά υπονοούμενα αστεία αλλά και κρυμμένες αναφορές στην ποπ κουλτούρα. Αυτό όμως είναι που λατρεύουμε σε αυτό τον αντι-ήρωα: την έλλειψη σοβαροφάνειας του στυλ «πρέπει να σώσουμε τον κόσμο» όπως και την παντελή έλλειψη πολιτικής ορθότητας.

Όσο λοιπόν περιμένουμε το τρίτο σίκουελ του Deadpool, με πρωταγωνιστή και παραγωγό ασφαλώς τον Ράιαν Ρέινολντς σ' έναν ρόλο που ταίριαξε γάντι και στο προσωπικό του χιούμορ, αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι θα παραμείνει μια αυστηρώς ακατάλληλη ταινία, χωρίς να αλλοιωθεί η αλήτικη και βίαια ταυτότητά της. Ανυπομονώντας λοιπόν να δούμε το απόλυτο troll των υπερηρώων, με τις ευλογίες της Disney μετά την αγορά της 20th Century Fox, πάμε να δούμε αναλυτικά τι ρεκόρ έχει σπάσει ο Deadpool χωρίς να έχει ούτε ιερό ούτε όσιο.

782 εκατομμύρια δολάρια συγκέντρωσε το 2016 η πρώτη ταινία και 785 εκατομμύρια δολάρια η δεύτερη καταγράφοντας την ως μία από τις πιο κερδοφόρες στο είδος της (R-Rated) και ως την πιο εμπορική ταινία σε όλο το franchise των X-Men.

90 φορές, μια φορά κάθε ενάμισι λεπτό περίπου δηλαδή, ακούγεται η λέξη [email protected] στην δεύτερη ταινία, ενώ στην πρώτη -πιο φειδωλά- μόλις 79 φορές.

4 ώρες χρειαζόταν ο Ράιαν Ρέινολντς για να ολοκληρωθεί το μακιγιάζ του και η τοποθέτηση των προσθετικών του ώστε να δείχνει παραμορφωμένος... όταν δεν φορούσε την μάσκα.

956 δολάρια έλαβε ο Μπραντ Πιτ για την cameo συμμετοχή του. Ο Ράιαν Ρέινολντς ζήτησε από τον σταρ να συμμετάσχει στην ταινία, γράφοντάς του μια επιστολή όπου του εξηγούσε τι ακριβώς θα έκαναν. Ο Πιτ δέχτηκε αμέσως και το μόνο που ζήτησε ως αμοιβή, εκτός από το ελάχιστο ποσό που προβλέπεται στις ΗΠΑ για τη συμμετοχή ηθοποιών, ήταν να του φέρνει ο Ρέινολντς στο πλατό καφέ από τα Starbucks. Και έτσι έγινε!

10 ολόκληρα χρόνια βρισκόταν στα σκαριά η ταινία, ωστόσο τα γυρίσματα της πρώτης ταινίας κράτησαν μόλις 48 μέρες.

1η φορά ήταν υποψήφια μια ταινία της Marvel στην κατηγορία της Καλύτερης Κωμωδίας στις Χρυσές Σφαίρες. Δεν κέρδισε τελικά.

5 εντυπωσιακές ηθοποιοί πέρασαν από οντισιόν για το ρόλο της Domino που τελικά υποδύθηκε η εξαιρετική Zazie Beetz. Και αυτές είναι οι Mary Elizabeth Winstead (Fargo), Lizzy Caplan (Masters of Sex), Sienna Miller (The Loudest Voice), Eve Hewson (Behind her Eyes) και Janelle Monáe (Antebellum).

