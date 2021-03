Ο Sherlock μπορεί να επιστρέψει - O Μπένεντικτ Κάμπερμπατς μας δίνει ελπίδα

Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που είδαμε τις τελευταίες περιπέτειες του τηλεοπτικού Sherlock του Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και του Dr. Watson του Μάρτιν Φρίμαν και έκτοτε το μέλλον τους έμοιαζε αβέβαιο. Μιας και οι δύο ηθοποιοί αφιερώνουν όλο το χρόνο τους σε μεγάλες χολιγουντιανές ταινίες, η παραγωγή της σειράς ολοκληρώθηκε στον τέταρτο κύκλο.

Ωστόσο η σειρά έχει μέχρι και σήμερα ένθερμους fans σε ολόκληρο τον κόσμο και η δίψα για νέες περιπέτειες τους ιδιότροπου ντετέκτιβ παραμένει ακόμη. Πλέον, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει φως στο τούνελ και ίσως Sherlock θα επιστρέψει στις οθόνες μας.

Τουλάχιστον αυτό άφησε να εννοηθεί ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς εν μέσω του press tour της νέας του ταινίας "The Courier" όταν ερωτήθηκε από το Collider για το μέλλον της σειράς του BBC. Η δήλωση που έκανε σίγουρα δίνει ελπίδες για μια πιθανή 5η σεζόν ή ακόμη και μια ταινία Sherlock, ωστόσο κάτι τέτοιο δε θα συμβεί άμεσα.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε «Είμαι το χειρότερο άτομο για να το ρωτήσεις αυτό επειδή ποτέ δεν λέω ποτέ, προφανώς, αλλά δεν ξέρω. Και το λέω αυτό επειδή το πρόγραμμά μου είναι πολύ, πάρα πολύ γεμάτο αυτή τη στιγμή, όπως και του Μάρτιν Φρίμαν και όλων των υπόλοιπων προσώπων-κλειδιών που εμπλέκονται. Οπότε, ποιος ξέρει; Ίσως μια μέρα όταν υπάρξει ένα σωστό σενάριο. Και αναφέρομαι "στο σενάριο" επειδή θα μπορούσε να είναι μια ταινία αντί για σειρά. Ποιος ξέρει; αλλά προς το παρόν όχι τώρα».

Για την ώρα ο Κάμπερμπατς αναμένεται να επιστρέψει ως Doctor Strange στο Spider-Man: No Way Home και αμέσως μετά να πρωταγωνιστήσει στη sequel ταινία του "Sorcerer Supreme" με τίτλο "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" με την Elizabeth Olsen ως "Scarlet Witch" στο πλευρό του.