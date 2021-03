Peaky Blinders: O Tommy Shelby σε νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του έκτου κύκλου

Ο πρωταγωνιστής της σειράς Peaky Blinders, Κίλιαν Μέρφι εθεάθη να επιστρέφει στα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς για υποδυθεί για τελευταία φορά τον αγαπημένο χαρακτήρα, Tommy Shelby.

Τα γυρίσματα της 6ης και τελευταίας σεζόν Peaky Blinders έχουν ξεκινήσει και, όπως θα δεις παρακάτω, ο γοητευτικός ηθοποιός βρίσκεται ως Tommy Shelby στο πλατό με την καθιερωμένη του τραγιάσκα.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τον Anthony Byrne, τον σκηνοθέτη του In Darkness που θα σκηνοθετήσει ολόκληρη την 6η σεζόν, και παρουσιάζουν τον Μέρφι στη διάρκεια του fitting πίσω από τις κάμερες.

Υπενθυμίζουμε πως η σειρά προβάλλεται εδώ και 6 χρόνια και έχει τεράστια δημοτικότητα, αλλά έχει επιβεβαιωθεί ότι η έκτη σεζόν θα είναι η τελευταία.

Ωστόσο, δε θα είναι ακριβώς το τέλος της σειράς. Το όραμα του Knight, του δημιουργού της, ήταν πάντοτε να ολοκληρώσει την αφήγησή του με μία ταινία και αυτό σκοπεύει να κάνει. Η 6η και τελευταία σεζόν της σειράς θα προβληθεί κατά πάσα πιθανότητα στα τέλη του 2021, ή το αργότερο στις αρχές του 2022, και σύμφωνα με τον Knight «θα βρούμε την οικογένεια σε ακραίο κίνδυνο και το ρίσκο δεν υπήρξε ποτέ υψηλότερο. Πιστεύουμε ότι αυτή θα είναι η καλύτερη σεζόν μας από όλες και οι απίστευτοι φαν μας θα την αγαπήσουν».

Behind the scenes with Cillian Murphy on #PeakyBlinders series 6



📷 Anthony Byrne pic.twitter.com/O7pj9nfiRF