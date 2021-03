Αυτά είναι τα επεισόδια με τις υψηλότερες βαθμολογίες στην ιστορία του Netflix- Ποια σειρά κυριαρχεί

Άραγε τα καλύτερα επεισόδια μιας σειράς είναι εκείνα που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία στο IMDB; Σίγουρα μας βοηθάει να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το ποιες σειρές είναι εξαιρετικά δημοφιλείς άρα και επιτυχημένες. Ειδικά όταν μιλάμε για το Netflix και τις πρωτότυπες σειρές που παράγει καταλαβαίνουμε πως ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Άλλωστε η αγαπημένη πλατφόρμα τα τελευταία 8 χρόνια άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούμε τηλεόραση.

Στη λίστα των μεγαλύτερών του επιτυχιών συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων τα House of Cards, The Crown, Ozark, Narcos, Stranger Things, BoJack Horseman κ.α. που το βοήθησαν να κερδίσει το σεβασμό του κοινού, των κριτικών και της αγοράς με αποτέλεσμα να πρωταγωνιστεί πια σε διοργανώσεις όπως οι Χρυσές Σφαίρες και τα βραβεία Emmy.

Ασφαλώς, υπάρχουν πολλές λίστες που καταγράφουν ποιες είναι οι πιο επιτυχημένες σειρές -πρόσφατα την πρωτιά κατέκτησε το Bridgerton- όμως τι ισχύει για μεμονωμένα επεισόδια; Ποιο είναι το καλύτερο στην ιστορία της πλατφόρμας streaming;

Σύμφωνα με ενδελεχή έρευνα της ιστοσελίδας Tombola που άντλησε τα στοιχεία από το IMDB, η υπεροχή του Bridgerton έναντι του Queen's Gambit όσον αφορά στις θεάσεις ισοφαρίζεται από τις υψηλές βαθμολογίες που έχουν αποσπάσει τα περισσότερα επεισόδια -για την ακρίβεια 5 στα 7- της μίνι σειράς.

Να σημειωθεί πως την υψηλότερη βαθμολογία και συγκεκριμένα το απόλυτο δεκάρι στα τηλεοπτικά χρονικά γενικότερα έχει κατακτήσει το επεισόδιο Ozymandias από το Breaking Bad, ωστόσο η εν λόγω σειρά δεν αποτελεί παραγωγή του Netflix. Γι᾽αυτό λοιπόν δεν το βλέπεις στη λίστα που ακολουθεί.

Έτσι όπως διαμορφώνεται η τελική κατάταξη με βάση τις βαθμολογίες το βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα The Queen's Gambit κυριαρχεί με πέντε επεισόδια που κατακτούν τις υψηλότερες βαθμολογίες. Την δεκάδα συμπληρώνουν η εφηβική τηλεοπτική σειρά Never Have I Ever, η νεανική σειρά με τα καλοκαιρινά vibes Outer Banks και την πιο ανάλαφρη εκδοχή του Sex and the City, Sweet Magnolias.

Για την ιστορία, στον αντίποδα στη λίστα με τα χειρότερα επεισόδια του Netflix επικρατεί το reality Love is Blind με βαθμολογίες που βρίσκονται κάτω από το 6.2, ενώ αυτό με τη χαμηλότερη βαθμολογία όλων ανήκει στην πολυσυζητημένη true crime σειρά Tiger King (Reunion 5.2).

Ας δούμε αναλυτικά τη λίστα:

1. The Queen's Gambit (φινάλε) – 9.4

2. Never Have I Ever (φινάλε) – 8.9

3. The Queen's Gambit (επ. 2) – 8.8

4. Never Have I Ever (επ.6) – 8.6

5. The Queen's Gambit (επ.4) – 8.6

6. Outer Banks (επ.8) – 8.5

7. Never Have I Ever (επ.9) – 8.5

8. Sweet Magnolias (φινάλε) – 8.5

9. The Queen's Gambit (επ.3) – 8.5

10. The Queen's Gambit (επ.6) – 8.5