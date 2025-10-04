Αυτή είναι η πιο ακριβή μπύρα στον κόσμο - Το εξωφρενικό πόσο για μια «γεύση Ανταρκτικής»

Η Snake Venomκατέχει τον τίτλο της πιο δυνατής μπύρας στον κόσμο, αλλά δεν είναι η πιο ακριβή μπύρα στον κόσμο. Η πιο ακριβή μπύρα στον κόσμο μέχρι και σήμερα είναι η μπύρα Allsopp's Arctic Ale, η οποία κοστίζει 503.300 δολάρια και σήμερα θεωρείται συλλεκτικό αντικείμενο.

Δεν πρόκειται φυσικά για μια τυχαία ετικέτα μπύρας. Η Allsopp's Arctic Ale κουβαλάει βαριά ιστορία, αφού λέγεται ότι παρασκευάστηκε στο Burton-upon-Trent, στην κομητεία Staffordshire της Αγγλίας το 1875, για μια αποστολή στην Ανταρκτική, με επικεφαλής τον Sir George Nares.

Η ιστορία πίσω από την μπύρα Arctic Ale, έγινε γνωστή όταν η μπύρα εμφανίστηκε στο eBay το 2007 και αγοράστηκε αμέσως από έναν συλλέκτη από την Οκλαχόμα για 304 δολάρια. Το δέμα συνόδευε ένα πλαστικοποιημένο χειρόγραφο, υπογεγραμμένο από τον Percy G. Bolster, έναν δικηγόρο από τη Βοστόνη, που δήλωνε ότι είχε παραλάβει το μπουκάλι το 1919, το οποίο είχε παρασκευαστεί το 1852, ειδικά για μία πολική αποστολή.

Ο αγοραστής συμπέρανε ότι η συγκεκριμένη μπύρα ήταν ανάμεσα στις προμήθειες που πήρε στην Αρκτική το 1852 ο Sir Edward Belcher κατά τη διάρκεια μιας άκαρπης αναζήτησης του Sir John Franklin και του πληρώματός του, όταν έφυγαν από το Λονδίνο για την Καναδική Αρκτική το 1845, με σκοπό να βρουν το Northwest Passage.

Ο Belcher είχε ζητήσει από τον Βρετανό ζυθοποιό Samuel Allsopp (γνωστός για κάποιες από τις πρώτες εμφιαλώσεις ινδικών Pale Ales στην Αγγλία προκειμένου να μεταφερθούν στις αποικίες) να εμφιαλώσει μια ειδική παρτίδα για ένα ταξίδι υπό το μηδέν. Αργότερα, έγραψε ότι ο ζύθος Allsopp ήταν ένας πολύτιμος σύμμαχος ενάντια στο σκορβούτο.

Ο αγοραστής, αφού κατάλαβε τι σπάνιο δείγμα πήρε, έβαλε ξανά τη μπύρα σε δημοπρασία, όπου προσφέρθηκε τιμή ρεκόρ 503.300 δολαρίων

Το κολοσσιαίο κόστος αυτής της μπύρας δικαιολογείται μόνο από ένα συστατικό στη σύνθεσή της - το νερό που λαμβάνεται από ένα λιωμένο κομμάτι πάγου της Ανταρκτικής. Μια τόσο ασυνήθιστη ιδέα ανήκει στην Nail Brewing, μια ζυθοποιία στην Αυστραλία, την οποία τώρα, χάρη στην ευρηματικότητά της, γνωρίζει όλος ο κόσμος.

Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι η ζυθοποιία δεν έχει κερδίσει τίποτα από την μπύρα από τον πάγο της Ανταρκτικής.

Χρησιμοποιώντας μια μοναδική τεχνολογία, παράχθηκαν μόνο 30 μπουκάλια «της πιο αγνής μπύρας στον κόσμο», όλα αυτά τέθηκαν σε δημοπρασία και πουλήθηκαν σε τιμή από 800 έως 1.850 δολάρια.

Τα χρήματα που ελήφθησαν δωρήθηκαν στον εθελοντικό οργανισμό Sea Shepherd, ο οποίος ασχολείται με την προστασία των φαλαινών, σύμφωνα δημοσίευμα του sandiegobeer.news.