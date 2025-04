glo up the city: Ένας AR κήπος ζωντανεύει στο κέντρο της Αθήνας

Αυτήν τη χρονιά, όπου το ταξίδι για μια βελτιωμένη εκδοχή του εαυτού μας, της πόλης μας, της καθημερινότητας μας μπήκαν στο επίκεντρο, η Bat Hellas και το glo, αγκαλιάζουν την πράσινη πλευρά της ζωής, αυτήν που εκπέμπει αισιοδοξία και χαρά, και σε συνεργασία με το Athens Digital Arts Festival (ADAF) δίνουν νέα πνοή στην πόλη, με μια AR τοιχογραφία του καλλιτέχνη Nikolaos Α Ω.

Εσύ αποφασίζεις τον κήπο που θα ανθίσει στην πόλη!

Δύο σχέδια. Μία πόλη. H επιλογή είναι δική σου για το ποιο mural θα ανθίσει στην Αθήνα.

Για να μπορούν όλοι μέσα από αυτόν το κήπο να καθρεφτίσουν τη δική τους αναγέννηση, την εξέλιξη και την αισιοδοξία, το glo δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε συμμέτοχοι στη δημιουργία του. Πώς;

Μπαίνοντας στο discovergllo.gr και ψηφίζοντας από τις δύο τοιχογραφίες augmented reality του καλλιτέχνη Nikolao Α Ω αυτήν που θέλεις να δεις να ανθίζει στην πόλη.

Το mural που θα αναδειχθεί μέσα από τη δική σου ψήφο, θα μεταμορφώσει το αστικό τοπίο δημιουργώντας ένα φουτουριστικό βοτανικό κήπο, που μπορούν όλοι να ανακαλύψουν μέσα από το smartphone τους!

Το mural που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους έως τις 24 Απριλίου, θα υλοποιηθεί στην καρδιά της Αθήνας.

Η AR εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας

Μέσα από τη δράση glo up the city, ξεκινά ένα ταξίδι όπου η τέχνη ανθίζει με τη δύναμη της τεχνολογίας. Ο διαδραστικός “μυστικός” κήπος δεν έχει σαν μόνο σκοπό να αφυπνίσει την οικολογική μας συνείδηση, αλλά και να μας επικοινωνήσει τη δύναμη της τεχνολογίας. Πώς θα το καταφέρει αυτό;

Σαρώνοντας ένα QR code μέσω smartphone, ο κήπος αποκτά άλλη διάσταση με την τοιχογραφία να ζωντανεύει μπροστά σου, με μουριές, μέντες και φουτουριστικά λουλούδια να ανθίζουν ολόγυρά σου, δημιουργώντας μια μαγευτική εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας, όπου το φυσικό και το ψηφιακό συναντιούνται για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό νέο κόσμο.

Η δράση glo up the city, μας υπενθυμίσει τη δέσμευση της ΒΑΤ Hellas στη δημιουργία βιώσιμων λύσεων για «Ένα Καλύτερο Αύριο. Σε μια εποχή που η εξέλιξη και η αναζήτηση μιας καλύτερης εκδοχής της καθημερινότητας είναι πιο σημαντικές από ποτέ, το glo επιλέγει να φέρει αισιοδοξία και καινοτομία μέσα από έναν πράσινο, ψηφιακό κόσμο. Ένα κάλεσμα να δεις τη φωτεινή πλευρά της πόλης, τη φωτεινή πλευρά της καθημερινότητας, να δεις τον καθρέφτη όπως ποτέ ξανά».

Μαζί γίναμε κομμάτι της πράσινης αλυσίδας

Το glo up the city είναι η συνέχεια μιας διαδρομής με στόχο μια πιο βιώσιμη πόλη. Την προηγούμενη χρονιά, το glo και η BAT Hellas ένωσαν δυνάμεις στο πλαίσιο της επιτυχημένης καμπάνιας ESG (Environmental, Social and Governance) για έναν πιο πράσινο πλανήτη, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας παλιές συσκευές θέρμανσης καπνού.

Για κάθε συσκευή που ανακυκλώθηκε, φυτεύτηκε και ένα δέντρο. Η πρωτοβουλία συνέβαλε στη δημιουργία και ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας καθώς και στην αναζωογόνηση περιοχών που επλήγησαν από πυρκαγιές και άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις

Η δράση glo up the city αποτελεί συνέχεια αυτού του οράματος για μια πιο πράσινη πόλη, μια πιο πράσινη συνείδηση.

Δες τον κήπο να ανθίζει ολόγυρα και γίνε μέρος του glo up της πόλης!

#gloUpATH #VoteYourMural #gloUpTheCity

Follow https://www.instagram.com/glo_greece/