Μπουρλά: Στις αμερικανικές Αρχές τα στοιχεία για την τρίτη δόση του εμβολίου της Pfizer

Η Pfizer κατέθεσε στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) στοιχεία που υποδεικνύουν ότι μία τρίτη δόση του εμβολίου βοηθά στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού κολοσσού, Άλμπερτ Μπουρλά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Άλμπερτ Μπουρλά στο Twitter τα στοιχεία δείχνουν ότι «μια τρίτη δόση του εμβολίου κατά της COVID-19 εντός 6 έως 12 μηνών μετά την πρώτη δόση μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας από την ασθένεια».

Ο επικεφαλής της Pfizer πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης των κλινικών δοκιμών «αναμένονται σύντομα» και θα κατατεθούν στην FDA. «Συνεχίζουμε να ακολουθούμε την επιστήμη και είμαστε προετοιμασμένοι να κατασκευάσουμε ενισχυτικές δόσεις, εφόσον αυτές εγκριθούν» πρόσθεσε.

An important update today. We have submitted initial data to @US_FDA that suggest a third dose of our #COVID19 vaccine within 6 to 12 months after the primary vaccine schedule may help maintain a high level of protection against the disease. (1/2)