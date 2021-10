Νόμπελ Ιατρικής: Στην ανακάλυψη των υποδοχέων θερμοκρασίας και αφής

Οι Αμερικανοί επιστήμονες Ντέιβιντ Τζούλιους και Αρντέμ Παταπουτιάν τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2021 για την ανακάλυψη των υποδοχέων θερμοκρασίας και αφής, ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου, η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας που απονέμει το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (985.000 ευρώ).

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7