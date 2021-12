Κορονοϊός - Μπεχράκης: Πώς το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο για σοβαρή νόσο και θάνατο

Τους λόγους για τους οποίους το κάπνισμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τη νόσο του κορονοϊού, παρέθεσε ο καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης, στο πλαίσιο του Σεμιναρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων Καθηγητών, με θέμα την «Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας». Ο επικεφαλής της Εθνικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για το Κάπνισμα και Διευθυντής του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, ανέφερε ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) το κάπνισμα φαίνεται να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για εξάπλωση, βαριά νόσηση και θάνατο από COVID-19.

Διαβάστε ακόμη: Μετάλλαξη Όμικρον: Ενθαρρυντικά σημάδια βλέπει ο Δρ Φάουτσι - Τα συμπτώματα

«Το κάπνισμα αποτελεί την μεγαλύτερη επιδημία όλων των εποχών με 8 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, ενώ συγκριτικά, η πανδημία COVID-19 μέσα σε 1,5 χρόνο έχει καταγράψει 5,2 εκατομμύρια θανάτους» και συνέχισε λέγοντας πως «ενώ η COVID-19 εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, με την παραλλαγή Omicron να αποτελεί ανησυχητική απειλή, το κάπνισμα αποδεικνύεται ότι είναι σημαντικός παράγοντας εξάπλωσης, βαρύτητας και δυσμενούς έκβασης της νόσου».

Αυτό συμβαίνει γιατί η χρήση καπνού και νέων προϊόντων καπνού:

Αυξάνει την επαφή χεριού - στόματος 200 φορές την ημέρα και την επαφή των χεριών με δυνητικά μολυσματικά αντικείμενα (πακέτο τσιγάρων, αναπτήρας, δίσκοι στάχτης, ηλεκτρονικό τσιγάρο κ.α.)

Καθιστά προβληματική τη χρήση μάσκας προσώπου

Βλάπτει τους αμυντικούς μηχανισμούς του αναπνευστικού συστήματος

Οδηγεί σε συχνές βρογχικές και πνευμονικές λοιμώξεις (π.χ. ιοί της γρίπης και του κοινού κρυολογήματος)

Αυξάνει την περιβαλλοντική ρύπανση από σωματίδια που: α) παρατείνουν την αιώρηση του SARS-CoV -2 στον αέρα β) καθιστούν δυνατή τη διασπορά του ιού σε μεγάλες αποστάσεις, έως και 8 μέτρα

Αυξάνει την μεταδοτικότητα του ιού από ασυμπτωματικούς και προσυμπτωματικούς καπνιστές λόγω:

Χρόνιου βήχα και απόχρεμψης (σταγονίδια που παραμένουν στον αέρα)

Περιβαλλοντικής ρύπανσης (αποτσίγαρα, τασάκια, παθητικό κάπνισμα)

Συχνού καπνίσματος στο σπίτι, λόγω καραντίνας και εργασίας από απόσταση, που οδηγεί σε αυξημένη παθητική έκθεση μη καπνιστών και παιδιών

SARS-COV-2 & ACE2 υποδοχείς.

Στην συνέχεια, ο κ. Μπεχράκης ανέφερε το κάπνισμα ως παράγοντα κινδύνου για COVID-19 ,δεδομένου ότι « O SARS-CοV-2 προσκολλάται στους υποδοχείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE-2), οι οποίοι υπερ- ενεργοποιούνται στους καπνιστές, διευκολύνοντας έτσι την είσοδο του ιού στους πνεύμονες, ξεπερνώντας εύκολα την εξασθενημένη άμυνα του αναπνευστικού τους».

Μάλιστα παραθέτοντας τα αποτελέσματα έρευνας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 (Clift, Ashley K, Adam von Ende, Pui San Tan, Hannah M Sallis, Nicola Lindson, Carol A C Coupland, Marcus R Munafò, Paul Aveyard, Julia Hippisley-Cox, and Jemma C Hopewell. 2021. "Smoking and COVID-19 outcomes: an observational and Mendelian randomisation study using the UK Biobank cohort". Thorax. thoraxjnl-2021-217080.), ανέφερε ότι διαπιστώνεται πως το κάπνισμα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου από COVID-19, σε σχέση με ανθρώπους που δεν έχουν καπνίσει ποτέ (πίνακας 1 και πίνακας 2):

Image

Όσον αφορά σε έρευνα που διεξήχθη από το Πολυτεχνείο του Μονάχου με βάση την ηλικία, το φύλο, την αστικοποίηση, τη διαβίωση σε γηροκομείο και τις ασθένειες, οι χρήστες καπνού είχαν 1,56 φορές περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν επιπλοκές από τους μη καπνιστές.

Τέλος, διαδικτυακή έρευνα από τη σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα μεταξύ φοιτητών κατέληξε στο ότι η ταυτόχρονη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων και κάνναβης είναι παράγοντας κινδύνου για νόσηση αλλά και βαρύτερη πορεία της COVID-19. Το σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν και τρείς διαπρεπείς Έλληνες Καθηγητές, διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.