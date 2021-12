«Πράσινο φως» στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χορήγηση του χαπιού της Pfizer για τον κορονοϊό έδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA). Η αξιολόγηση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ωστόσο όσες χώρες επιθυμούν μπορούν να το χορηγούν σε ασθενείς που κινδυνεύουν να εμφανίσουν σοβαρή λοίμωξη. Η θεραπεία Paxlovid της Pfizer διαρκεί 5 ημέρες.

Διαβάστε ακόμη: Νέα μέτρα - Κορονοϊός: Με rapid test 24 ωρών και μοριακό 72 ωρών οι ταξιδιώτες στην Ελλάδα

«Η γνωμοδότηση του Οργανισμού μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των εθνικών συστάσεων για την πιθανή χρήση του φαρμάκου προτού χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας» ανέφερε ο ΕΜΑ σε ανακοίνωσή του. Η φαρμακευτική εταιρεία Pfizer έχει ξεκινήσει την παραγωγή του χαπιού και οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει προμήθειες για 10 εκατομμύρια ασθενείς, ενώ οι διαπραγματεύσεις της εταιρείας με την ΕΕ συνεχίζονται. Η Pfizer είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι η παραγωγή θα καλύψει 180.000 ασθενείς φέτος και 80 εκατομμύρια το 2022.

We have just issued advice for 🇪🇺 countries who may decide on early use of the oral antiviral developed by Pfizer, before marketing authorisation.



In parallel, we started the #RollingReview for this #COVID19treatment.



👉 https://t.co/c8iqfTDYvq pic.twitter.com/R6j0U0Lv5f