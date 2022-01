ΗΠΑ: Δράκοι μεταδίδουν σαλμονέλα - Συναγερμός στο CDC για τα απανωτά περιστατικά!

Οι γενειοφόροι δράκοι αποτελούν σπάνιο κατοικίδιο στην Ελλάδα, αλλά στις ΗΠΑ προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αρκετοί πολίτες σπεύδουν να το αποκτήσουν. Σε έκθεσή του, όμως, το CDC (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων) ενημερώνει πως ανιχνεύτηκαν 44 περιστατικά σαλμονέλας σε 25 πολιτείες, ενώ 15 άτομα αναγκάστηκαν να νοσηλευτούν. Δεν έχει προκύψει κάποιος θάνατος, ούτε σοβαρή επιπλοκή, αλλά η έξαρση αποτέλεσε ανησυχητική για τους ερευνητές.

Οι γενειοφόροι δράκοι μπορούν να μεταφέρουν μικρόβια σαλμονέλας στα περιττώματά τους ακόμα κι αν φαίνονται υγιείς και καθαροί. Αυτά τα μικρόβια μπορούν εύκολα να εξαπλωθούν στο σώμα τους και σε οτιδήποτε στην περιοχή όπου ζουν και περιφέρονται. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να νοσήσει ακόμα και με το άγγιγμα του ζώου.

