Η Μίνα Γκάγκα συμμετείχε στο συνέδριο του Economist για τον καρκίνο

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα συμμετείχε στο συνέδριο του Economist, με κεντρική ομιλία στην ενότητα «Keeping up with evolutions in cancer». Η κ.Γκάγκα παρουσίασε τη νέα πολιτική της χώρας για τον καρκίνο, με έμφαση στην ολιστική φροντίδα που βασίζεται στην πρόληψη, τη στοχευμένη θεραπεία και τη διεπιστημονική συνεργασία. Μετά την παρουσίαση, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας δήλωσε: «Ο καρκίνος είναι μια μάστιγα της εποχής: Ένας στους 4 θανάτους οφείλεται σε καρκίνο.

Η Ευρώπη έχει εκπονήσει ένα νέο πολύ σημαντικό σχέδιο για την πρόληψη του καρκίνου και η Ελλάδα, αξιοποιεί σημαντικό μέρος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για προγράμματα πρόληψης διαφόρων μορφών καρκίνου. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν αγωγή υγείας, που ξεκινάει από τα σχολεία, με στόχο να μειωθούν παράγοντες κινδύνου, όπως είναι το κάπνισμα και άλλοι.



Περιλαμβάνει προσυμπτωματικό έλεγχο, με διαγνωστικές εξετάσεις ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, κάτι που μπορεί να βελτιώσει πολύ την πρόγνωση και την επιβίωση των ασθενών. Επιπλέον, εισάγουμε τον ψηφιακό φάκελο υγείας για τους ογκολογικούς ασθενείς, που θα συμβάλει στην ενιαία και βέλτιστη φροντίδα τους, όπου κι αν βρίσκονται.



Είναι πολλά τα ζητήματα που έχουν τεθεί στη συζήτηση για τη μάχη κατά του καρκίνου. Είναι κεφαλαιώδες το να είμαστε προσηλωμένοι στην ολιστική φροντίδα των ασθενών, με μέριμνα για τη ψυχολογική υποστήριξή τους, την επανένταξή τους στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον μετά τη θεραπεία και τη συνολική ποιότητα της ζωής τους.



Εχει ιδιαίτερη αξία η συμμετοχή σε fora όπως το σημερινό, όπου πολλοί φορείς έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις όχι μόνο για τις νέες τεχνολογίες, τις κλινικές μελέτες, βέλτιστες θεραπευτικές αγωγές και την συνολική υποστήριξη των αρρώστων, αλλά και για την ορθή διαχείριση του κόστους διαχείρισης του καρκίνου, για τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν, για τους τρόπους με τους οποίους οι ασθενείς μπορούν να έχουν την καλύτερη δυνατή περίθαλψη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Προωθούμε την διασύνδεση με τον θεράποντα γιατρό και διεπιστημονικές ομάδες, χωρίς πολλές μετακινήσεις των ασθενών, ακόμη και αν αυτοί βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.



Φέρνουμε τις ογκολογικές θεραπείες όσο γίνεται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας όλων των ασθενών, με συνεχή επικοινωνία και διασύνδεση όχι μόνο με τη βασική ιατρική ομάδα αλλά και με όλο το υποστηρικτικό δίκτυο που έχει ανάγκη ένας ογκολογικός άρρωστος. Όμως, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι στην πορεία αντιμετώπισης του καρκίνου, προχωρούμε χέρι-χέρι με τους ασθενείς».