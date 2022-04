Α' Ογκολογική Κλινική Μetropolitan Hospital: Το μοναδικό πιστοποιημένο στην Ελλάδα Κέντρο Ολοκληρωμένης Ογκολογικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας από την ESMO

Η Α' Ογκολογική Κλινική του Μetropolitan Hospital, υπό τη διεύθυνση του κ. Δημήτρη Μπαφαλούκου, ορίστηκε για μια ακόμη διετία (2022-2024) από την ESMO (European Society for Medical Oncology), τη μεγαλύτερη Εταιρία Ογκολόγων-Παθολόγων της Ευρώπης, ως «Designated Center of Integrated Oncology and Palliative Care», δηλαδή ως «Ενδεδειγμένο Κέντρο Ολοκληρωμένης Ογκολογικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας», παραμένοντας η μόνη ογκολογική κλινική στην Ελλάδα που διαθέτει αυτή τη σύσταση