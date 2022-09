Προσωπικός γιατρός: 100.000 καθημερινές εγγραφές πολιτών - Εκκληση Θεμιστοκλέους για συμμετοχή των γιατρών

Τις 100.000 φτάνουν οι καθημερινές εγγραφές πολιτών στο σύστημα του προσωπικού γιατρού και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία φτάνουν πλέον τα 3,8 εκατ., με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως σε περίπου έναν με ενάμιση μήνα θα έχει εγγραφεί η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού. Μάλιστα, βάσει των γιατρών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή καλύπτεται το 75% των πολιτών όλης της χώρας.

Σύμφωνα, δε, με τον γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), Μάριο Θεμιστοκλέους, περισσότερες από 3.000.000 θέσεις στο σύστημα για εγγραφή πολιτών παραμένουν κενές, σε επίπεδο επικράτειας. Εντούτοις, ανισότητες και ανομοιομορφίες εντοπίζονται στη γεωγραφική κάλυψη, καθώς υπάρχουν περιοχές όπου καλύπτεται άνω του 120% του πληθυσμού, άλλες όπως είναι η Αττική που καλύπτεται το 55% και περιοχές, όπως είναι συγκεκριμένα νησιά, που δεν υπάρχουν ιατροί για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες.

Προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη, εντάχθηκαν στο θεσμό όλες οι παθολογικές ειδικότητες. Στο πλαίσιο αυτό, ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται πλέον -εκτός από τους παθολόγους και τους γενικούς ιατρούς- και οι ιατροί ειδικότητας με βασική εκπαίδευση Παθολογία και συγκεκριμένα: Αιματολογίας, Γαστρεντερολογίας, Ενδοκρινολογίας-Διαβητολογίας, Καρδιολογίας, Νευρολογίας, Νεφρολογίας, Ρευματολογίας, Παθολογικής Ογκολογίας, Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, οι οποίοι ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο.

«Οι ειδικότητες αυτές αναμένεται να δώσουν μία σημαντική συμμετοχή γιατρών, που θα βοηθήσουν έτσι ώστε να χτιστεί ο θεσμός του προσωπικού ιατρού, κάτι που ήταν και αίτημα πολλών εκ των φορέων και των ειδικοτήτων αυτών. Με την ίδια μεθοδικότητα θα υπάρξουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας να καταφέρουμε να εγγράψουμε όλο τον πληθυσμό», ανέφερε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, από το βήμα του συνεδρίου «The Future of Healthcare in Greece», απευθύνοντας έκκληση στους ιατρούς να ενταχθούν στο σύστημα:

«Κάνω έκκληση και από εδώ στους γιατρούς πλέον όλων των παθολογικών ειδικοτήτων αλλά και στους γενικούς ιατρούς και τους παθολόγους που έχουν αποφασίσει να μην ενταχθούν, να συμμετάσχουν με ένα χαμηλό όριο ασθενών, που δεν διαταράσσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη λειτουργία του ιατρείου τους. Σεβόμαστε απολύτως το γεγονός ότι κάποιος που εργάζεται 20-30 χρόνια ως ιδιώτης γιατρός έχει ένα στημένο ιατρείο. Κάνω έκκληση στους ιατρούς αυτούς να ζυγίσουν τα πράγματα, να ενταχθούν έστω και στη μικρότερη κλίμακα, με λίγες ώρες την εβδομάδα, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τον Έλληνα πολίτη».

Σε έναν χρόνο η απρόσκοπτη λειτουργία του θεσμού

Το σύστημα των ραντεβού με τον προσωπικό ιατρό θα τεθεί σε λειτουργία την 1η Οκτωβρίου, εντούτοις η εφαρμογή του σε πρώτη φάση εκτιμάται ότι θα συναντήσει αρκετά προσκόμματα. «Αναμένονται προβλήματα τόσο στην εφαρμογή των ραντεβού όσο και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν όλα με ένα μαγικό ραβδί. Θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να εξοικειωθούν γιατροί και πολίτες στο σύστημα και για να «ρολάρει» θα μας πάρει περίπου 6 μήνες έως έναν χρόνο», τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους. Και πρόσθεσε: «Είναι, όμως, σαφής και η αποφασιστικότητα και η μεθοδικότητα, με την οποία εργαζόμαστε, έτσι ώστε αυτός ο θεσμός να πετύχει. Υπάρχουν εναλλακτικές σε όλα τα στάδια και ανάλογα με το τι πρόβλημα θα μας προκύψει Ευελπιστούμε σε έναν χρόνο από σήμερα να μπορέσουμε να έχουμε μία τελείως διαφορετική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας απ’ ότι γνωρίζουμε σήμερα».

Υπενθυμίζεται ότι ο θεσμός του προσωπικού γιατρού θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την 1/1/2023 και μέχρι τότε το υπουργείο Υγείας αναμένεται να προβεί στις απαιτούμενες βελτιώσεις. «Εάν πετύχουμε, θα είναι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών -ακόμη και νέοι άνθρωποι- εγγεγραμμένοι, θα έχουν συμπληρωμένο από το γιατρό τους τον ατομικό τους ηλεκτρονικό τους φάκελο και θα έχουν λάβει έστω και απλές συμβουλές για την υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής και τη σημασία της πρόληψης», κατέληξε ο γενικός γραμματέας ΠΦΥ.