Στην εξωστρέφεια επενδύει η ELPEN για την αύξηση των εξαγωγών της

Η CPhI διεξάγεται εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια και αποτελεί το σημείο συνάντησης του διεθνούς φαρμακευτικού επιχειρείν. Στη φετινή διοργάνωση η ELPEN διέθετε δικό της περίπτερο 153 τ.μ στο κεντρικό Hall του εκθεσιακού χώρου.



Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης τα στελέχη της εταιρείας από τα τμήματα Business Development και R&D συναντήθηκαν με εκπροσώπους από 300 εταιρείες, τους οποίους ενημέρωσαν για τα σκευάσματα και τη δραστηριότητα της ELPEN. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε έμφαση στο δυναμικό εξαγωγικό προφίλ, καθώς και στα νέα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.



Η ELPEN λειτουργεί με εξωστρέφεια εδώ και πολλά χρόνια. Τα σκευάσματά της εξάγονται σε 18 χώρες στην Ευρώπη και 41 παγκοσμίως, εκπροσωπώντας επάξια το Ελληνικό Φάρμακο στην Ευρώπη, την Ασία, την Άπω και Μέση Ανατολή και την Αφρική. Η ενισχυμένη παρουσία της εταιρείας στις διεθνείς αγορές έχει ως αποτέλεσμα το 90% της κερδοφορίας της να προέρχεται σήμερα από το εξωτερικό. Η έντονη εξαγωγική δραστηριότητα της ELPEN διασφάλισε τη συνέχιση της ανάπτυξής της εν μέσω των αντίξοων συνθηκών υπερφορολόγησης που επικράτησαν τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, δημιούργησε το περιθώριο για την υλοποίηση των νέων επενδύσεών της στον ερευνητικό και τον παραγωγικό τομέα.



Ο Head of International Business της εταιρείας, κ. Λευτέρης Τρύφων εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη φετινή συμμετοχή της ELPEN στην έκθεση CPhI, τονίζοντας «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την σημαντική αύξηση των εξαγωγών που έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Αυτή έχει επιτευχθεί μέσω των νέων συνεργασιών που έχουν υπογραφεί, αλλά και μέσω της διεύρυνσης του αριθμού προϊόντων που προσφέρουμε σε όλο και περισσότερες χώρες. Τα προϊόντα της ELPEN αναγνωρίζονται ως τα πλέον καινοτόμα και η εταιρεία ως συνεργάτης επιλογής για τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, με στόχο τα προϊόντα μας να καλύπτουν έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ασθενών και το όνομα της ELPEN να παραμείνει συνδεδεμένο με την αξιοπιστία, την ποιότητα και την διαφοροποίηση.».

Η ELPEN έτρεξε στο «Greece Race for the Cure® 2022»

Για μια ακόμη χρονιά η ELPEN έδωσε δυναμικό παρών στο Greece Race for the Cure® 2022, συμβάλλοντας ενεργά στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού. Την Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2022, 170 εργαζόμενοί της αγωνίστηκαν ως δρομείς στα 5 χλμ. και ως περιπατητές στα 2 χλμ., στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της συγκεκριμένης νόσου.



Τα 2 χρόνια πανδημίας που προηγήθηκαν επέβαλαν την υλοποίηση του Greece Race for the Cure® σε συνθήκες απομακρυσμένης συμμετοχής, γεγονός που στέρησε τον ενθουσιασμό και τον αυθορμητισμό που κυριαρχεί διαχρονικά στη συγκεκριμένη αθλητική γιορτή. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε χωρίς περιορισμούς, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία και καταγράφοντας περισσότερες από 31.600 συμμετοχές.

Το Greece Race for the Cure® αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινωνικού σκοπού αθλητική διοργάνωση στην Ελλάδα και τη 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Στη χώρα μας συνδιοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).