Νέα Coca-Cola Zero: Η καλύτερη Coca-Cola που έγινε ποτέ!

Όλα τα συστατικά του αγαπημένου αναψυκτικού παραμένουν τα ίδια, και το μόνο που αλλάζει είναι το μείγμα των αρωματικών υλών, προκειμένου να προσφέρει στους καταναλωτές μια πιο απολαυστική γεύση, ακόμα πιο κοντά στην αυθεντική Coca-Cola Original Taste, χωρίς ζάχαρη και χωρίς θερμίδες. Επίσης, αποκτά και ανανεωμένη εμφάνιση, με το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα της μάρκας να κυριαρχεί στη συσκευασία της, και το διαχρονικό λογότυπο της σε μαύρο, ώστε εύκολα να καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για τη νέα Coca-Cola Zero, την καλύτερη Coca-Cola που έγινε ποτέ.

Πιστή στη στρατηγική της να αναπτύσσει νέα, καινοτόμα προϊόντα και να προσφέρει όλο και περισσότερες επιλογές με χαμηλή ή μηδενική περιεκτικότητα σε ζάχαρη στους καταναλωτές, η εταιρεία δημιούργησε τη νέα Coca-Cola Zero, της οποίας η γεύση έρχεται ακόμα πιο κοντά στην αυθεντική γεύση της Coca-Cola Original Taste, που ο κόσμος απολαμβάνει εδώ και 135 χρόνια. Μια επιλογή που σίγουρα θα αγαπηθεί τόσο από τους πιστούς λάτρεις της Coca-Cola Zero, όσο και από εκείνους που αναζητούν την αυθεντική γεύση της Coca-Cola Original Taste, χωρίς ζάχαρη και χωρίς θερμίδες.

Παράλληλα, με όχημα τη νέα Coca-Cola Zero, η εταιρεία παρουσιάζει τη νέα δημιουργική κατεύθυνση του εμπορικού σήματος της οικογένειας Coca-Cola, η οποία πλέον θα αξιοποιεί το εμβληματικό και διαχρονικό λογότυπο της μάρκας καθώς και το κόκκινο χρώμα ως κυρίαρχα στοιχεία σε όλα τα προϊόντα της σειράς των αγαπημένων αναψυκτικών. Σε συνέχεια της παγκόσμιας στρατηγικής “One Brand” που λανσαρίστηκε το 2016, η νέα σχεδίαση είναι πιο απλή και κάνει ξεκάθαρες τις παραλλαγές σε γεύση, θερμίδες και συστατικά, δίνοντας έμφαση στις διαφορετικές επιλογές που προσφέρει η εταιρεία. Έτσι, όταν ο καταναλωτής βλέπει στην ετικέτα το λευκό λογότυπο Coca-Cola, τότε ξέρει ότι πρόκειται για την Coca-Cola Original Taste, και αντίστοιχα, όταν βλέπει το μαύρο λογότυπο, ξέρει ότι πρόκειται για την Coca-Cola Zero.

Η νέα διαφημιστική καμπάνια της Coca-Cola Zero, «Η καλύτερη Coca-Cola που έγινε ποτέ», θα υποστηριχθεί μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας, το οποίο περιλαμβάνει τηλεοπτικό σποτ, digital και social media ενέργειες, e-sampling, out of home επικοινωνία, καθώς και in store activations.