Greek Maritime Golf Event: Γκολφ & Ναυτιλία ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό

To Greek Maritime Golf Event είναι ένα τουρνουά που διακρίνεται πάντα όχι μόνο για το ανταγωνιστικό επίπεδο των παικτών που συμμετέχουν αλλά και για το κοινωνικό του έργο. Φέτος, η σπουδαία διοργάνωση θα ενισχύσει μέσα από τις δράσεις της την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ. Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονομής των φετινών βραβείων στους νικητές και τις νικήτριες ομάδες αντίστοιχα, το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν το ποσό που επιθυμούν απευθείας στον ειδικό χώρο που θα έχει διαμορφωθεί. Το ποσό που θα συλλέξει συνολικά η διοργάνωση θα διατεθεί στην ΑμΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ που διεκδικεί παρέμβαση στην προσπάθεια ο καρκίνος παιδικής και εφηβικής ηλικίας να πάψει να είναι θέμα ταμπού, αλλά και να βρεθούν όσο το δυνατό περισσότεροι σύμμαχοι ώστε κάθε παιδί που νοσεί να έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου νοσηλεία, αποτελεσματική θεραπεία και, τελικά, δικαίωμα στη ζωή. Περισσότερες πληροφορίες για το «ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ»: www.karkinaki.gr

Η βραδιά απονομής των νικητών θα είναι λαμπερή και θα κρύβει πολλές εκπλήξεις και δώρα για τους συμμετέχοντες. Την παρουσίαση της θα αναλάβουν από κοινού ο θρύλος της Ευρωλίγκα, Joe Arlauckas και η Ιωάννα Παπαδημητρίου, μοντέλο με διεθνή καριέρα. Η ναυτιλιακή κοινότητα, αναμένεται για ακόμα μία χρονιά να «αγκαλιάσει» και να στηρίξει έμπρακτα τον καλό σκοπό της διοργάνωσης.

Οι εγγραφές για το φετινό τουρνουά συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς οι συμμετέχοντες σχηματίζουν ήδη τις ομάδες τους. Οι ερασιτέχνες λάτρεις του γκολφ, όλοι στελέχη της ναυτιλίας, θα έχουν τη δυνατότητα να διαγωνιστούν στα δύο signature γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course, στο ειδυλλιακό τοπίο της Μεσσηνίας με μοναδική θέα στο Ιόνιο πέλαγος και στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου.

Παράλληλα, οι μη συμμετέχοντες στο τουρνουά θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα μυστικά του Ολυμπιακού αθλήματος του γκολφ. Θα μάθουν τους κανόνες και τα βασικά χτυπήματα παρακολουθώντας τα μαθήματα γκολφ που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του golf clinic του προγράμματος.

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ως Signature Sponsor της διοργάνωσης στηρίζει ενεργά την ελληνική βιομηχανία του γκολφ. Αποτελεί δε τον επίσημο εισαγωγέα της Porsche AG στην Ελλάδα, του κορυφαίου Γερμανού κατασκευαστή αυτοκινήτων που ειδικεύεται στα σπορ αυτοκίνητα υψηλών αποδόσεων.

Στο Greek Maritime Golf Event συμμετέχουν μερικές εκ των κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών από την Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που στηρίζουν τη διοργάνωση.

Platinum Sponsor της διοργάνωσης είναι η The Marshall Islands Registry IRI.

Golden Sponsors είναι οι Mainline Shipping Company, Onego Shipping Company, Jotun Hellas και Swift Marine.

Silver Sponsors είναι οι Arrow Hellas, DNV και Drew Marine.

Signature Sponsor είναι η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Official Travel Partner της διοργάνωσης είναι η Marine Tours.

Official Sponsor είναι η IYC.

Official Supporters είναι οι Tototheo Maritime, Standard Club και Ποσειδωνία.

Official Clothing Partner είναι η Under Armour.

Partners της διοργάνωσης είναι οι The Margi, Domotel Kastri, Karalis Beach Hotel, Dinner in the Sky, Άθη Ρόδι και Unique Flowers Creations.

Audio Visual Partner είναι η Boo Productions.

Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώνεται από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Το Golf Production έχει αναλάβει το πολυβραβευμένο sports marketing agency της ActiveMedia Group. Tο τουρνουά απευθύνεται αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε έναν απόλυτα ασφαλή προορισμό, με υγειονομικό πρωτόκολλο και τις απαραίτητες πάντα εγκρίσεις της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, λαμβάνοντας υπόψιν τις αυστηρές προδιαγραφές που έχει θέσει η Ελληνική Ομοσπονδία Γκολφ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πλήρες πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Hashtag: #greekmaritimegolfevent