Αριστουργήματα τέχνης από το Λούβρο τώρα σε κάθε σπίτι με τη The Frame της Samsung

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε τη συνεργασία της με το εμβληματικό Μουσείο του Λούβρου. Μέσω αυτής της αποκλειστικής συνεργασίας, η Samsung θα συνεχίσει να αναπτύσσει την πλατφόρμα Art Store για τη lifestyle τηλεόρασή της, The Frame.

Με τα νέα έργα τέχνης από το Λούβρο να εμπλουτίζουν τη συλλογή του Art Store, η τηλεόραση The Frame διαθέτει πλέον έναν κατάλογο με περισσότερα από 1.500 έργα τέχνης από 42 διαφορετικές χώρες. Οι καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν σε ποιότητα εικόνας 4K τα έργα τέχνης μουσείων και γκαλερί από όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων του Μουσείου Prado στη Μαδρίτη, του Μουσείου Albertina στη Βιέννη, της Tate Modern στο Λονδίνο, του Μουσείου Van Gogh στο Άμστερνταμ, του Κρατικού Μουσείου Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη και της ψηφιακής γκαλερί LUMAS.

«Από τότε που παρουσιάσαμε το χαρτοφυλάκιο των lifestyle τηλεοράσεων το 2017, έχουμε επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της πλατφόρμας Art Store με συνεργάτες υψηλού κύρους. Θέλουμε να προσφέρουμε πολλά περισσότερα από μια τηλεόραση, φέρνοντας την Τέχνη στα σπίτια όλων όσοι διαθέτουν την τηλεόραση The Frame. Ο συγκεκριμένος κατάλογος απαριθμεί έργα εκατοντάδων καλλιτεχνών, που καλύπτουν διάφορες περιόδους, από αρχαίους πολιτισμούς έως τη σύγχρονη τέχνη», σημείωσε ο Wonjin Lee, Πρόεδρος και Επικεφαλής της Service Biz Team της Samsung Electronics. «Αισθανόμαστε υπερήφανοι που φέτος ενώνουμε τις δυνάμεις μας με ένα από τα πιο διάσημα μουσεία στον κόσμο, το Λούβρο, εμπλουτίζοντας τη συλλογή μας και προσφέροντας μια γεύση από τη γαλλική κληρονομιά σε όλο τον κόσμο».

Θαυμάζοντας τους θησαυρούς του Λούβρου από το σπίτι μας

Μέσω της συνεργασίας με το Λούβρο[1], η Samsung δίνει στους κατόχους της τηλεόρασης The Frame την ευκαιρία να εξερευνήσουν το μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, μέσα από σαράντα έργα τέχνης και φωτογραφίες. Η συλλογή περιλαμβάνει αριστουργήματα όπως η Μόνα Λίζα και ο Γάμος στην Κανά, καθώς και φωτογραφίες από τις μεγαλειώδεις γκαλερί του Λούβρου, την αρχιτεκτονική και τους χώρους του μουσείου (Πυραμίδα του Λούβρου, Κήπος Tuileries κ.ά.). Μια σύντομη περιγραφή κάθε έργου δίνει στους χρήστες μια γεύση σχετικά με το υπόβαθρο και την ιστορία τους.

Η Samsung και το Λούβρο σχεδιάζουν επίσης να παρουσιάσουν επιπλέον αποκλειστικό περιεχόμενο για τους χρήστες της τηλεόρασης The Frame αργότερα μέσα στο έτος.

«Το Λούβρο είναι ένας χώρος ανακάλυψης, γεμάτος συναισθήματα, ένα θεαματικό σκηνικό καλλιτεχνικών αριστουργημάτων. Το να θαυμάζει κάποιος έργα τέχνης της συλλογής του μουσείου καθημερινά από το σπίτι καθώς και τις όψεις του κτηρίου, τις γκαλερί και τους κήπους, είναι ένας υπέροχος τρόπος για να απολαύσει και να κατανοήσει την εξαιρετική ομορφιά αυτού του μουσείου», δήλωσε ο Yann Le Touher, Head of Development, Brand Licensing and Commercial Partnerships του Λούβρου.

Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός και εκπληκτική ποιότητα εικόνας

Η τηλεόραση The Frame διαθέτει έναν μοναδικό και εξατομικευμένο σχεδιασμό που τη διακρίνει από τα υπόλοιπα είδη τηλεοράσεων. Σχεδιασμένη για να λειτουργεί ως τηλεόραση όταν είναι ανοιχτή και ως έργο τέχνης όταν είναι απενεργοποιημένη, η The Frame αποτελεί έναν καινοτόμο ψηφιακό καμβά που αντικατοπτρίζει το προσωπικό στυλ του κατόχου της. Η έκδοση 2021 της lifestyle τηλεόρασης The Frame προσφέρει νέες εξατομικευμένες επιλογές, ώστε να συμπληρώνει κάθε χώρο και στυλ. Είναι διαθέσιμη σε δύο τύπους πλαισίου: τον Modern (διαθέσιμο σε λευκό, καφέ και teak) και το Beveled (διαθέσιμο σε λευκό και κόκκινο).

Για να ολοκληρωθεί η εμφάνισή της ως έργο τέχνης, η The Frame μπορεί να κρεμαστεί ευθυγραμμισμένη με τον τοίχο, με μια εξαιρετικά λεπτής επιτοίχιας βάσης. Συνδέεται με το One Connect Box μέσω ενός και μόνο ημιδιαφανούς καλωδίου One Invisible Connection, που ενσωματώνει όλα τα βύσματα της τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένης της πηγής τροφοδοσίας. Οι χρήστες μπορούν επίσης να τοποθετήσουν τη The Frame σε ένα Studio Stand[2] οπουδήποτε μέσα στο δωμάτιο.

Πέραν του σχεδιασμού της που θυμίζει γκαλερί τέχνης, η The Frame προσφέρει εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας 4K QLED με τεχνολογία Quantum Dot και όγκο χρώματος 100%, χαρίζοντας στους θεατές έναν κόσμο πλούσιων και ρεαλιστικών χρωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα lifestyle TV προϊόντα της Samsung, παρακαλώ επισκεφθείτε

https://www.samsung.com/gr/lifestyle-tvs/