H Bayer Ελλάς αποσπά 4 κορυφαίες διακρίσεις στα HR Awards 2021

Συγκεκριμένα, η ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού της Bayer Ελλάς ανέβηκε στην κορυφή, αποσπώντας διπλή διάκριση στην κατηγορία «Talent & Performance Management: Most Effective Total Reward Strategy», για τον ολιστικό τρόπο προσέγγισης των αμοιβών και παροχών των εργαζομένων της καθώς και για την εστίαση σε νέους τρόπους αναγνώρισης και επιβράβευσης τους.

Στην κατηγορία «Learning & Development: Best Change Management Strategy/ Initiative» η Bayer Ελλάς διακρίθηκε για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης των managers της στις δεξιότητες της αλλαγής αλλά και στη νέα κουλτούρα της εταιρείας, όπως αυτή περιγράφεται από τις ανανεωμένες αξίες, χαρακτηριστικά και συμπεριφορές για την επίτευξη του οράματός της.

Η τρίτη διάκριση είναι στην κατηγορία «HR Team of the Year», η οποία αναδεικνύει την ομάδα Ανθρωπίνου Δυναμικού της Bayer Hellas για ακόμη μια χρονιά στις κορυφαίες μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ευελιξία της, την αποτελεσματικότητά της στην ευθυγράμμιση της στρατηγικής του τμήματος με την αντίστοιχη επιχειρησιακή στρατηγική και τη συνολική της επίδραση στην εμπέδωση της νέας εταιρικής κουλτούρας.

Όπως δήλωσε η κα Αγγέλικα Τζέμου, BoD Member & Head of HR στην Bayer Ελλάς «Η επιβράβευσή μας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο θεσμό των HR Awards αποτελεί μεγάλη τιμή για την ομάδα της Bayer, μιας και αναγνωρίζει με τον καλύτερο τρόπο τη συνεισφορά μας στη ζωή των ανθρώπων μας, τη δέσμευση μας στις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας μας και το πάθος μας για συνεχή ανάπτυξη και αλλαγή. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη διάκρισή μας στις κατηγορίες HR Team of the Year, Change Management και Total Reward Strategy, γιατί αυτή καταδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που έχουμε, ως ομάδα HR, στην προετοιμασία του οργανισμού για επιτυχή πορεία σε ένα αειφόρο και συμπεριληπτικό μέλλον, μέσα από την αλλαγή κουλτούρας, τη φροντίδα των σύγχρονων αναγκών των ανθρώπων μας και τη συνεχή επένδυση σε νέες δεξιότητες».