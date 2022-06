Keep Walking Tour by Johnnie Walker με τους Sworr. και τους The Steams

Το Johnnie Walker στηρίζει τη live μουσική με μια σειρά συναυλιών και live εμφανίσεων στο Keep Walking Tour by Johnnie Walker. Έπειτα από δύο ιδιαίτερα επιτυχημένα live sessions με τον Theodore & τη Danai Nielsen και τους Deaf Radio, το Keep Walking Tour by Johnnie Walker συνεχίζεται με δύο ακόμα σταθμούς: Sworr. στις 08/06 και The Steams στις 22/06.

Η live μουσική έχει επιστρέψει δυναμικά και το Johnnie Walker μας προσκαλεί να την απολαύσουμε παρέα με αγαπημένα πρόσωπα και φίλους, σε καλοκαιρινές βραδιές στην πόλη γεμάτες μουσική. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να τραγουδήσουν στους ρυθμούς των αγαπημένων τους συγκροτημάτων και να απολαύσουν τα γευστικά Johnnie Walker Highballs, Johnnie & Lemon και Johnnie & Ginger.

Τετάρτη 8 Ιουνίου: Sworr. στο Gazarte Roof Stage

Το ηλεκτρονικό τρίο, των Γιάννη, Θανάση και Robin, ξεκίνησε το μουσικό του ταξίδι από την Πάτρα, την πόλη όπου και δημιουργήθηκαν οι Sworr.. Έχουν χαρακτηριστεί δικαίως ως ένα από τα πλέον υποσχόμενα νέα ελληνικά συγκροτήματα, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησαν και το δεύτερο πολυαναμενόμενο άλμπουμ τους με τίτλο “Honest”.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι Sworr. συνεργάζονται με το Johnnie Walker, έπειτα από το ιδιαίτερα επιτυχημένο live που πραγματοποίησαν μαζί τον περασμένο χειμώνα. Οι Sworr. επιστρέφουν και αυτό το καλοκαίρι και οι alterative pop και electronica ήχοι τους αναμένεται να προσφέρουν μια φαντασμαγορική συναυλία στο Gazarte Roof Stage στο Γκάζι.

Τετάρτη 22 Ιουνίου: The Steams στο Gazarte Roof Stage

Το καλοκαιρινό “Keep Walking Tour by Johnnie Walker” ολοκληρώνεται με τους The Steams. Έντονα επηρεασμένο από την αμερικάνικη acid rock της δεκαετίας του ‘60, το κουαρτέτο από την Αθήνα έχει αναδειχθεί στη neo-psyche σκηνή της πόλης. Οι The Steams αναμένεται να κατακτήσουν τη σκηνή τραγουδώντας μεγάλες τους επιτυχίες και παρουσιάζοντας κομμάτια από τη νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο “Mild Conquest”, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό και ανατρεπτικό live session για το κοινό στο Gazarte Roof Stage.

Το Johnnie Walker δείχνει για ακόμα μία φορά το δρόμο και μας προσκαλεί να απολαύσουμε τη live μουσική, να ανακαλύψουμε νέους καλλιτέχνες, να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε παρέα στους ρυθμούς τους, απολαμβάνοντας τα Johnnie Walker Highballs, Johnnie & Ginger και Johnnie & Lemon.

