e-Lenovo.gr The New Lenovo Experience: Ο νέος προορισμός τεχνολογίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Το 2024, η τεχνολογία όχι μόνο «τρέχει» με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, αλλά πλέον, με τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, γίνεται ολοένα και πιο έξυπνη. Αυτό σημαίνει πως η ανανέωση των ψηφιακών συσκευών που χρησιμοποιούμε καθημερινά, όπως Laptop και Tablet, είναι συχνά απαραίτητη.

Επίσης είναι πλέον, μια διαδικασία αρκετά σύνθετη, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι απαραίτητο να έχουμε έναν καλό «συνεργάτη», έναν εδικό, που να γνωρίζει τι συμβαίνει σήμερα, και τι θα συμβεί αύριο, στην αγορά της τεχνολογίας. Κάπου εδώ έρχεται η Lenovo, ο Νο1 κατασκευαστής ηλεκτρονικών υπολογιστών στον κόσμο, με παρουσία σε 160+ χώρες, ανάμεσα σε αυτές φυσικά και η Ελλάδα.

Τι περιλαμβάνει όμως αυτό το νέο κατάστημα; Μείνετε μαζί μας το ταξίδι ξεκινάει.

Το e-Lenovo.gr “The New Lenovo Experience ” βρίσκεται στην οδό Τσιμισκή 10, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, παρέχοντας εξυπνότερη τεχνολογία για όλους. Εδώ θα βρείτε technology specialists, πλήρως ενημερωμένοι για όσα συμβαίνουν τώρα στο σύμπαν της ψηφιακής τεχνολογίας.

Πατάμε enter σε αυτά τα (επικά) προϊόντα!

Στο e-Lenovo.gr “The New Lenovo Experience" θα βρείτε Laptop, Τablet, και συσκευές Αll-Ιn-Οne της Lenovo, του Νο1 κατασκευαστή ηλεκτρονικών υπολογιστών στον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, στο κατάστημα θα βρείτε όλες τις σειρές laptop Yoga, Legion, LOQ και IdeaPad και παράλληλα, τις επαγγελματικές σειρές ThinkPad και ThinkBook, καθώς και All -Ιn-One PCs αλλά και Tablet, smartphone Μotorola, έναν ολόκληρο θησαυρό από gadgets και περιφερειακά που μπορούν να απογειώσουν την παραγωγικότητα σας είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο ή on-the-go.

Δώστε έμφαση στις γωνίες

Εκεί θα βρεις τη LEGION Corner, μια γωνία που είναι αφιερωμένη στις υψηλές επιδόσεις. Εκεί μπορείς να ανακαλύψεις το κορυφαίο Lenovo Legion 9i το πρώτο Laptop στον κόσμο με υδρόψυξη, καθώς και την πανίσχυρη gaming κονσόλα της Lenovo, Legion Go σε έκδοση με 1TB! Είναι και τα δύο, συνώνυμα της απογείωσης.

Στη YOGA Corner θα νιώσεις κατευθείαν λίγο πιο «ζεν». Σε αυτή την γωνία μπορείς να γνωρίσεις τη premium σειρά YOGA με το μοναδικό slim σχεδιασμό! Επίσης μπορείς να δεις τα νέα μοντέλα Yoga PRO με οθόνες OLED και MiniLED και το κορυφαίο YOGA BOOK 9i με 2 οθόνες αφής 13.3in.

Στην ThinkBook Corner, οι επαγγελματίες βρίσκουν άμεσα λύσεις. Εκεί υπάρχουν όλα τα προϊόντα της θρυλικής σειράς Think για επαγγελματίες, και φυσικά, το ThinkPad X1 Carbon από ανθρακονήματα, ένα μικρό τεχνολογικό θαύμα, γι' αυτούς που αναζητούν ένα αξιόπιστο ψηφιακό εργαλείο για τα πιο απαιτητικά τους projects. Επίσης, τα νέα laptop ThinkBook δηλώνουν «παρόν» για κάθε μια από τις δύσκολες αποστολές που λαμβάνουμε μέρος καθημερινά στις δουλειές μας.

Και φυσικά, οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ. Στην All-In-One PC Corner, ο υπολογιστής των ονείρων σου παίρνει μορφή. Εκεί θα βρεις PC «όλα-σε-ένα» με μοναδικό design που εξοικονομεί χώρο στο γραφείο ή στο σπίτι, χωρίς περιττά καλώδια, ογκώδεις πύργους και εξαρτήματα. Οι επιλογές ξεκινούν από τιμές όπως €499 έως και μοντέλα που αύριο θα είναι περιζήτητα σε όλο τον πλανήτη, όπως το Yoga All-In-One 31.5.

Σχετικά με το νέο κατάστημα, ο κ. Παναγιώτης Μακρυνιώτης, Γενικός Διευθυντής της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε: «Στην εποχή του AI, όπου η Lenovo οδηγεί τις εξελίξεις, η εμπειρία χρήσης μίας συσκευής Lenovo είναι εξίσου ουσιαστική με τις τεχνικές προδιαγραφές που διαθέτει. Για αυτό είναι βασικό, όσοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν κάποιο από τα προϊόντα μας – από tablet έως workstation - να μπορούν να τα γνωρίσουν από κοντά. Το νέο κατάστημα e-Lenovo.gr αποτελεί τον απόλυτο προορισμό τεχνολογίας της πόλης - με προϊόντα αποκλειστικά από τον Νο1 κατασκευαστή Η/Υ στον κόσμο - και είναι μεγάλη μας χαρά που ξεκινάμε αυτό το νέο ταξίδι σε συνεργασία με την LENOVOEXCLUSIVE INFORMATICS SMPC, πολύτιμο και στρατηγικό συνεργάτη μας».

Παράλληλα, ο κ. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Managing Director της Lenovo Exclusive Informatics, δήλωσε στο πλαίσιο των εγκαινίων του καταστήματος: «Το νέο κατάστημα e-Lenovo.gr - The New Lenovo Experience είναι για μας το επόμενο βήμα στην εξαιρετικά πετυχημένη συνεργασία μας με την Lenovo. Άλλωστε, είμαστε ο μοναδικός συνεργάτης της που διαθέτει αποκλειστικά και μόνο προϊόντα και υπηρεσίες Lenovo, ήδη πάνω από μία δεκαετία. Μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος e-Lenovo.gr, και του τμήματος Business to Business (Β2Β), προσφέρουμε πανελλαδικά μία ποιοτικά ανώτερη εμπειρία αγορών, ταχύτατη δωρεάν παράδοση και εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών σε μία τεράστια γκάμα ετοιμοπαράδοτων προϊόντων. Το νέο φυσικό κατάστημα έχει σχεδιαστεί με υψηλές προδιαγραφές για να προσφέρει μια νέα τεχνολογική εμπειρία και στελεχώνεται από technology specialists οι όποιοι θα σας ξεναγήσουν και θα σας καθοδηγήσουν για να επιλέξετε τα προϊόντα τεχνολογίας που θα σας καλύψουν απόλυτα.» ‌

Τσέκαρε το νέο κατάστημα e-Lenovo.gr “The New Lenovo Experience" στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 10!

Advertorial