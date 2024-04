ENASTRON: 4 Last Shows 5-6 & 12-13 Απριλίου

Οι MELISSES το no1 συγκρότημα της χώρας και ο κορυφαίος Έλληνας σταρ ένωσαν τις δυνάμεις τους και μαζί «ταρακούνησαν» τη νυχτερινή Αθήνα, μετατρέποντας το «Έναστρον» στον πιο iconic live clubbing προορισμό!

Αμέσως, οι Electric Nights της οδού Πειραιώς 178 έγιναν talk of the town και τα sold out διαδέχονταν το ένα το άλλο!

Όμως όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Έτσι και το κορυφαίο σχήμα της σεζόν ρίχνει αυλαία με τέσσερα τελευταία shows!

Tην Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Απριλίου, καθώς και την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Απριλίου ο Σάκης Ρουβάς, ο Χρήστος Μάστορας μαζί με τις MEΛΙSSES και η Αναστασία μας προσκαλούν στο «Έναστρον» για το μεγάλο φινάλε της φετινής σεζόν!

Τέσσερις (τελευταίες) βραδιές γεμάτες… ηλεκτρισμό, μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις που δεν πρέπει να χάσεις.