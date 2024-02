H SHERPA SOCIETY ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 6 ΝΕΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ WORKSHOPS ΓΙΑ MARKETERS Με διεθνώς αναγνωρισμένους εισηγητές

Το περιβάλλον στο σύγχρονο Marketing μεταβάλλεται διαρκώς και θέτει νέες προσκλήσεις για τα στελέχη με:

την ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση του AI,

τις συνεχείς αλλαγές στο Performance Marketing και τα Social Media

την ανάπτυξη και εξέλιξη του e-commerce

Σε αυτό το πλαίσιο, τα Workshops της Sherpa Society αξιοποιούν τη διεθνή τεχνογνωσία των εισηγητών της, παρέχοντας πρακτικές συμβουλές και δοκιμασμένες μεθοδολογίες τις οποίες τα στελέχη μπορούν να εντάξουν αμέσως στην εργασία τους. Ακόμη, όλα τα Workshops περιλαμβάνουν ασκήσεις πάνω σε πραγματικά case studies.

Εισηγητές των Workshops είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες από το εξωτερικό, με πολυετή εμπειρία και συνέργειες με κορυφαία brands και οργανισμούς.

Αναλυτικότερα, τα 6 Workshops είναι τα εξής:

· 29/2/2024 “Elevate your Marketing with Advanced AI Strategies” με εισηγητή τον Vincent Sider.

· 8/3/2024 “Mastering Storytelling to Elevate Your Employer Brand” με εισηγητή τον Bryan Adams.

· 11/3/2024 “Applying Insights from Behavioural Science to Marketing” με εισηγητή τον Richard Shotton.

· 4/4/2024 “ From Likes to Leads: Creating Content that Converts ” με εισηγητή τον Alex Khan.

· 11/4/2024 “Grow your Brand with the Power of Video” με εισηγητή τον Jon Mowat.

· 26/9/2024 “Emotion Sells: How to leverage the power of emotion for scale and growth” με εισηγήτρια την Talia Wolf.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα workshops και τους εισηγητές μπορείτε να επισκεφθείτε το Sherpa Society στο LinkedIn και το https://getyoursherpa.com/workshops2024

Τα Workshops πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της OTEAcademy στο Μαρούσι, είναι ολοήμερα και είναι σχεδιασμένα για περιορισμένο αριθμό στελεχών, με στόχο το καλύτερο δυνατό interaction με τους εκπαιδευτές.