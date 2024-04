Η Siemens στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Προτεραιότητα η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Dr. Peter Koerte, Chief Technology and Chief Strategy Officer, Siemens AG, συμμετείχε την Πέμπτη, 11 Απριλίου σε συζήτηση με τίτλο “The AI Productivity Revolution”, συνομιλώντας με την Γιάννα Ανδρονοπούλου, CEO Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας υπό το συντονισμό του δημοσιογράφου και αναλυτή Σάιμον Νίξον.

Μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκε η ανάγκη για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων μέσα από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και εργαλείων όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Ψηφιακά Δίδυμα, καθώς και η συμβολή των οικοσυστημάτων και συνεργειών για την ενίσχυση της καινοτομίας και παραγωγικότητας.

Ο Dr. Peter Koerte υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής όπως το Δημογραφικό, η Κλιματική Αλλαγή και η Αστικοποίηση. «Η υιοθέτηση λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών Industrial Metaverse μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα της βιομηχανίας και των υποδομών και να τις καταστήσει πιο ανθεκτικές και βιώσιμες», επισήμανε. Το κάλεσμά του για δράση από το πάνελ του Φόρουμ ήταν να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε μεγάλη κλίμακα, τονίζοντας: «Η ισχυρή συνδεσιμότητα, η διαχείριση των δεδομένων και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων θα επιταχύνουν την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και θα διαμορφώσουν το μέλλον της βιομηχανίας. Αλλά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, κανένας οργανισμός δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνος του τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Χρειάζονται ισχυρά οικοσυστήματα και στρατηγικές συνεργασίες. Και εκείνοι που θα υιοθετήσουν πρώτοι τις τεχνολογίες Industrial Metaverse θα έχουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

Σε επόμενη συζήτηση με τίτλο «Beyond the Hype: The metaverse and its Future Studies» συμμετείχε ο Θοδωρής Παπαδόπουλος, Head of Siemens Industrial Metaverse Lab, μαζί με τον Constantino Roselli, Founder & CEO στην εταιρεία NTZNS και συντονισμό του πάνελ από την Νίκη Παπάζογλου, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά του Industrial Metaverse και την πορεία εφαρμογής του στη βιομηχανία, τα κτήρια και τις πόλεις.

«Οι υπάρχουσες και αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, όπως τα Ψηφιακά Δίδυμα, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Μηχανική Μάθηση, η Εκτεταμένη Πραγματικότητα και το Υπολογιστικό Νέφος, αποτελούν τα δομικά στοιχεία του Industrial Metaverse και συνδυάζουν τον πραγματικό με τον ψηφιακό κόσμο όπως ποτέ άλλοτε, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την οικονομία πόρων. Στη Siemens επενδύουμε στη δημιουργία του Industrial Metaverse με συναρπαστικές προοπτικές για τον βιομηχανικό τομέα και την οικονομία γενικότερα. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης οι επιχειρήσεις, που δεν θα δώσουν έμφαση στην επιτάχυνση του ψηφιακού τους μετασχηματισμού θα απολέσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και βασικό προαπαιτούμενο για την είσοδο στον ψηφιακό κόσμο» τόνισε σε ερώτηση σχετικά με την προοπτική του Industrial Metaverse.

Η Siemens Ελλάδος ήταν χορηγικός υποστηρικτής του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της εταιρείας, ο Δρ. Βασίλειος Χατζίκος, CEO Siemens A.E., δήλωσε: «Η Siemens Ελλάδος υποστήριξε για τρίτη συνεχή χρονιά το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, μια διοργάνωση που αποτελεί επίκεντρο διαβούλευσης και ανταλλαγής απόψεων, εμβαθύνοντας στις σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις και αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευση της Siemens για αξιοποίηση της τεχνολογίας ως καταλύτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Siemens και η Microsoft παρουσίασαν τον Οκτώβριο το Siemens Industrial Copilot, ένα εργαλείο με χρήση τεχνολογίας Generative AI, σχεδιασμένο να βελτιώνει τη συνεργασία ανθρώπου-μηχανής και την παραγωγικότητα.

