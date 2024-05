Novibet: Στηρίζει το ελληνικό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας επενδύοντας σταθερά στη νέα γενιά

Η υποστήριξη της νέας γενιάς από τις επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας και τη δημιουργία ενός θετικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Καθώς οι νέοι αναλαμβάνουν το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας, οι επιχειρήσεις έχουν την ευθύνη να τους προσφέρουν ευκαιρίες για εκπαίδευση, επαγγελματική ανάπτυξη και καθοδήγηση.

Κάτι τέτοιο κάνει και η Novibet, με τον μέσο όρο ηλικιάς των εργαζομένων της να μην ξεπερνά τα 32 έτη. Παράλληλα βρίσκεται μεταξύ των οργανισμών που επενδύουν στους νέους δίνοντας τους χώρο να δημιουργήσουν και να παράξουν αξία εντός ενός διεθνούς περιβάλλοντος εργασίας όπου κανείς συναντά ανθρώπους από 18 διαφορετικές εθνικότητες.

Μια «γέφυρα» μεταξύ επιχειρηματικού κόσμου και ακαδημαϊκής κοινότητας

Είναι γεγονός πως το ελληνικό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας αναπτύσσεται δυναμικά, καθώς η χώρα βιώνει μια φάση ανανέωσης και καινοτομίας. Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες εμφανίζονται σε διάφορους τομείς, ενώ η τεχνολογική πρόοδος και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής δημιουργούν ταυτόχρονα και νέες απαιτήσεις. Με τη σωστή υποστήριξη και το κατάλληλο περιβάλλον, η ελληνική επιχειρηματικότητα συνεχίζει να ανθίζει και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας γενικότερα.

Μέσα από ημέρες καριέρας, business days, και πρωτοβουλίες εταιρειών με ηγετική παρουσία στο χώρο της τεχνολογίας, νέες και νέοι μπορούν πλέον να διαμορφώσουν τη δική τους εικόνα για την κουλτούρα των σύγχρονων επιχειρήσεων αποκτώντας παράλληλα πολύτιμα εφόδια που αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.

Τέτοιες δράσεις δεν θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα χωρίς τη στήριξη καινοτόμων οργανισμών όπως η Novibet. Με παρουσία σε 11 αγορές διεθνώς και περισσότερους από 900 εργαζομένους, η GameTech εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των εταιρειών-σταθερών αρωγών πρωτοβουλιών ενίσχυσης του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας. Μάλιστα, εντός του έτους έχει δώσει το παρών στα μεγαλύτερα τεχνολογικά & επιχειρηματικά events, όπως το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας, το The Upfront Initiative, το Devoxx Greece και το ThinkBiz.

Δίνοντας την καλύτερη «ασίστ» στους νέους

Ως Χρυσός Χορηγός στο 14ο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας, το μεγαλύτερο θεσμό διασύνδεσης νέων ανθρώπων με την αγορά εργασίας, η Novibet με στόχο την έμπρακτη υποστήριξη των νέων στην επαγγελματική τους εξέλιξη παρείχε εξατομικευμένο career coaching, με παρουσία παράλληλα σε συζητήσεις πάνελ γύρω από θεματικές ενότητες Human Resources, Marketing και Technology.

Επίσης, κατά το τριήμερο 18-20 Απριλίου, περισσότεροι από 1000 σύνεδροι ανά ημέρα είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το περίπτερο της Novibet στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο του Devoxx Greece, του κορυφαίου συνεδρίου τεχνολογίας της χώρας. Οι συμμετέχοντες ανταλλάξαν απόψεις με στελέχη τεχνολογίας της εταιρείας εμβαθύνοντας στις δομές του τεχνολογικού τμήματος, που είναι και το δεύτερο πολυπληθέστερο της Novibet αριθμώντας περισσότερους από 200 ανθρώπους. Μάλιστα, κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, μέσα από ομιλία με κεντρικό μήνυμα «Our Journey to the Cloud», στελέχη της Novibet από το τεχνολογικό hub της Μάλτας μοιράστηκαν τις προκλήσεις που συνοδεύουν την υψηλή αναπτυξιακή τροχιά της εταιρείας, και τον κομβικό ρόλο της τεχνολογίας στην ομαλή μετάβαση στο cloud.

Τέλος, το διήμερο 26-27 Απριλίου η ομάδα της Novibet βρέθηκε στην Τεχνόπολή στο Γκάζι, όπου για ακόμη μια χρονιά ήταν στο πλευρό του ThinkBiz, του πρώτου φοιτητικού οργανισμού επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Για να μάθετε περισσότερα για τις ευκαιρίες απασχόλησης στη Novibet μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα careers.novibet.com.

Advertorial