Την Κυριακή 14 Απριλίου καθαρίζουμε τον Υμηττό με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής

Την Κυριακή 14 Απριλίου καθαρίζουμε τον Υμηττό και τον Λόφο Τσακού

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας που δίνει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σε δράσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, την Κυριακή 14 Απριλίου, σε συνεργασία με τον ΣΕΠΠΒΑΤΥ θα προχωρήσουν στον καθαρισμό και καλλωπισμό του Υμηττού καθώς και του Λόφου Τσακού.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην περιβαλλοντική εθελοντική δράση «Let’s do it Greece» που στόχο έχει να ενθαρρύνει και να οργανώσει εθελοντικές δράσεις καθαρισμού σε επιλεγμένα σημεία, με σκοπό την αφαίρεση παράνομων απορριμμάτων από δημόσιους χώρους.

Τα σημεία συνάντησης για τη δράση της Κυριακής είναι:



Για τον καθαρισμό στον Υμηττό

Στις 10 π,μ. στο Πυροφυλάκιο ΣΕΠΠΒΑΤΥ (Παραπλεύρως Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη Κυνηγού)

Για τον καθαρισμό στον Λόφο Τσακού

Στις 10.30 π.μ. 5ο Γυμνάσιο (Κριεζώτου κ. Λέλας Καραγιάννη)

Το “Let’s do it Greece” είναι μια κίνηση πολιτών στην Ελλάδα που έχει ως στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος μέσω συλλογικής δράσης. Γίνεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας "Let's Do It", μία κίνηση που ξεκίνησε από την Εσθονία το 2008 με στόχο τον παγκόσμιο καθαρισμό της φύσης από απορρίμματα. Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες εθελοντές σε διάφορες χώρες συμμετέχουν στην εκστρατεία, καθαρίζοντας πάρκα, παραλίες, δρόμους και άλλους δημόσιους χώρους.

Με αυτόν τον τρόπο, η παγκόσμια εκστρατεία "Let's Do It" δεν μόνο βελτιώνει το περιβάλλον και την καθαριότητα των κοινοτήτων, αλλά και ευαισθητοποιεί τους ανθρώπους για τη σημασία της βιώσιμης συμπεριφοράς και της συλλογικής δράσης για το κοινό καλό.