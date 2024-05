Vero Italiano: Ένα γαστρονομικό event από τη Fine Being

Το FineBeing διοργανώνει το επόμενο γαστρονομικό του event, το “Vero Italiano” υπό την αιγίδα του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου, την Παρασκευή 24 Μαΐου στο κομψό Samite Gastro Bar του ξενοδοχείου Monasty Autograph Hotel, στη Θεσσαλονίκη, και σας προσκαλεί να ζήσετε μια αυθεντική ιταλική εμπειρία.

Με μια σειρά από κλασικά ιταλικά πιάτα, από antipasti και ζυμαρικά μέχρι κύρια πιάτα και επιδόρπια, προσεκτικά σχεδιασμένα και εκτελεσμένα από τον executive chef Κωνσταντίνο Μποβιάτση και την μπριγάδα του, το “Vero Italiano” υπόσχεται κάθε πιάτο να είναι μια απόδειξη του πάθους και της τεχνογνωσίας της ιταλικής κουζίνας, αναδεικνύοντας την πλούσια γαστρονομική κληρονομιά της χώρας.

Κάθε στάδιο από το 7 course menu θα ακολουθήσει το οικογενειακό στυλ σερβιρίσματος και θα συνδυαστεί αρμονικά με cocktails, fizz & sparkling long drinks του εμβληματικού Campari, ενώ οι καλεσμένοι μας θα δοκιμάσουν το γνήσιο “Negroni Classico”, την καρδιά της ιταλικής κουλτούρας στα aperitivos.

Το γαστρονομικό δείπνο θα κλείσουν οι γλυκές και εκλεπτυσμένες γεύσεις του καφέ Lavazza.

Για να ολοκληρωθεί η φινετσάτη ιταλική αισθητική, το Samite Gastro Bar θα μεταμορφωθεί σε ένα σκηνικό που θα θυμίζει τα γραφικά τοπία της Ιταλίας.

Την υπέροχη βραδιά του “Vero Italiano” θα πλαισιώσει live μουσική δημιουργώντας μια καθηλωτική, αξέχαστη εμπειρία.

Κρατήσεις στο https://www.finebeing.gr/vero-italiano-experiental-event-by-finebeing-at-samite-gastro-bar.



Event Sponsors

Campari Hellas, Armonia Foods, Samite Gastro Bar, Monasty Autograph Collection Hotels , Lavazza , Nestle Greece, Fiorentino , Three Cents Artisanal Beverages , Mesogeios Food, Gelato di Stefano, Nice Ice, Delta Tek Audiovisual, Lucio Costa

GASTRO AND SPIRITS MENU

APERITIVO

Focaccia & Prosciutto Crudo Platter

Mi -To

Campari | Del Professore Vermouth G.I. Rosso



INSALATA

Italian Garden

Baby Gem| Tomatoes | Olives | Red Onion | Croutons | Fresh Chili

Mi -To

Campari | Del Professore Vermouth G.I. Rosso



ANTIPASTI

Vitello Tonnato

Caper | Mustard Seeds | Microgreens

Aegean Americano

Campari |Del Professore Vermouth G.I. Rosso | Aegean Tonic Three Cents



PRIMI

Mezze Maniche Rigati Cacio Pepe & Vesuviotti Alle Vongole

Negroni Classico

Campari | Bulldog London Dry Gin | Del Professore Vermouth G.I. Rosso



SECONDI

Tagliata di Manzo

Beef Tagliata | Baby Arugula | Parmesan Savings

Negroni Classico

Campari | Bulldog London Dry Gin | Del Professore Vermouth G.I. Rosso



FORMAGGI

Taleggio | Pecorino Romano | Provolone | Gorgonzola

Reverse Manhattan

Del Professore Vermouth G.I. Rosso | Wild Turkey Bourbon 101 | Framboise



DOLCE

Affogato

Espresso | Tonka Bean Gelato Artigianale by “Di Stefano” | Chocolate

Averna



CAFFE

Lavazza Tales of Italy Galleria 100% Arabica