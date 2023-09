Μέιτλαντ Γουόρντ - Νταν Μπένσον: Όταν τα παιδιά-θαύματα γίνονται πορνοστάρ

Ο Νταν Μπένσον έπαιζε χαριτωμένους, αφελείς χαρακτήρες στη σειρά "Wizards of Waverly Place" από το 2007 ως το 2012.

Η Μέιτλαντ Γουόρντ έγινε γνωστή από τη σειρά "Boy Meets World", που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του '90, μια εποχή που το να κάνει ένας νέος ηθοποιός πορνό, ήταν επιλογή «αυτοκτονίας» και ισοδυναμούσε με αποκλεισμό από ποιοτικές παραγωγές. Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.

Η Γουόρντ, έχοντας παίξει σε μέτριες ως κακές ταινίες κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών των 00s, όπως το "White Chicks", από το 2007 ξεκίνησε τη μετάβαση της προς τη βιομηχανία του πορνό, ανεβάζοντας στα social media περιεχόμενο erotic art όπως ζωγραφιές, αλλά και αισθησιακές φωτογραφίες της.

Σήμερα, το κοινό της ανέρχεται στους 1,8 εκατομμύρια followers (Instagram), το OnlyFans της είναι ένα από τα πιο δημοφιλή παγκοσμίως ενώ οι συνεργασίες της περιλαμβάνουν κολοσσούς της βιομηχανίας όπως η Vixen Media Group, με την οποία αναπτύσσει το site MILFY, ένα μέσο που «γιορτάζει» τη σεξουαλικότητα των γυναικών ηλικίας 40+.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε και το βιβλίο Rated X: How Porn Liberated Me From Hollywood, που περιγράφει το πώς βρέθηκε στην βιομηχανία του πορνό. Αξίζει να διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα.

«Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις, είναι να ξαπλώσεις. Εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα, σαν γνήσιος πρίγκηπας» αυτό έλεγε ο σύντροφος μου, λίγο πριν μου πάρει την παρθενιά. Εγώ έγνεφα θετικά, γιατί ήξερα ότι μέρος της συμφωνίας μου, ήταν το σεξ. Έκανε κινήσεις που τον έδειχναν εντελώς αρσενικό στο φακό, χωρίς να υπολογίζει τον πόνο που μου προκαλούσε. Δεν ήταν πορνό αυτό που ζούσα, δεν ήταν όμως και αληθινή ζωή. Ήταν μια σκηνή από τη σαπουνόπερα που πρωταγωνιστούσα, γνωστή ως «Τόλμη και Γοητεία».

Ήμουν 17, όλο αυτό έδειχνε τρομακτικό και ντροπιαστικό και με ένα τρόπο, οδυνηρό για ένα κορίτσι σαν εμένα, που είχε μόλις χάσει την αληθινή παρθενιά της στα κρυφά, σε μια κρεβατοκάμαρα ενός συμμαθητή της στο σχολείο. Και τι διαφορετικό, τι λιγότερο αμήχανο ζούσα στο σετ των γυρισμάτων; Όχι πολλά πάντως».

«Δεν ξύπνησα μια μέρα και είπα ότι θέλω να κάνω σεξ μπροστά σε κάμερα. Πέρασα δεκαετίες ανάμεσα στην παραγωγή του Boy Meets World και στην πρώτη μου φορά που έπαιξα σε πορνοταινία για να μάθω ότι δεν ήμουν απλά μια σεξουαλικοποιημένη φιγούρα, αλλά ένας άνθρωπος, που έπρεπε να μάθει να αναγνωρίζει την αξία των επιθυμιών και των αναγκών της.

Δεν είχα αντιμετωπισθεί ως ολοκληρωμένος άνθρωπος προηγουμένως στο Hollywood, αλλά αυτό είναι κάτι που κάθε γυναίκα το βιώνει σήμερα. Περνάμε τις μέρες μας στην υπηρεσία φίλων και συντρόφων και ξεχνάμε να φροντίσουμε τους εαυτούς μας. Μετά τα 30 μου έμαθα να αναγνωρίζω τις επιθυμίες μου και εν τέλει, απέκτησα αυτοπεποίθηση, με το να χρησιμοποιώ το σώμα μου όπως εγώ θέλω».

«Βρέθηκα λοιπόν σε ένα ξενοδοχείο, με χίλια δολάρια στην τσέπη και εσώρουχα που δεν ενέκρινε κανένας παραγωγός για εμένα, αλλά τα ήθελα εγώ. Θα έκανα σεξ με έναν άντρα από την Βρετανία. Ήταν επαγγελματίας, τον είχα πληρώσει για να συμπρωταγωνιστήσει στην πρώτη μου ερωτική ταινία, που θα την πούλαγα στους φανς μου. Ο άντρας μου ήταν πίσω από την κάμερα.

Ήταν η πρώτη φορά που θα βιντεοσκοπούσα σεξ με διείσδυση και δεν θα το έκανα μόνο για το κέρδος, αλλά και για να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορούσα να το κάνω: να συναντήσω έναν άντρα σε ένα ξενοδοχείο και να κάνουμε άγριο σεξ, και να το γράψω σε φιλμ. Μπορούσα να το κάνω; Για χρόνια πειραματιζόμουν και ο σύντροφος μου με στήριζε στην προσωπική μου σεξουαλική αναζήτηση. Μπορούσα όμως; Ναι, συνέβη, ήταν τέλειο, υδροκοπήσαμε, ένιωσα τεράστια αυτοπεποίθηση και σε αντίθεση με ό,τι νόμισαν άλλοι, ο άντρας μου κι εγώ ήμασταν μια χαρά μετά απ' αυτό».

Η περίπτωση του Νταν Μπένσον

Εδώ τα πράγματα ήταν πιο απλά. Ο πρώην συμπρωταγωνιστής της Σελένα Γκόμεζ, είδε το 2014 μια σειρά από γυμνές φωτογραφίες του, με κακή κάμερα, να διαρρέουν online. Ενοχλήθηκε, όχι τόσο από την πράξη, όσο από την πολύ κακή ποιότητα. Δεν ήταν όμως αυτός ο λόγος που βρέθηκε στο OnlyFans.

«Ο κόσμος νομίζει πως αν βρεθείς να παίζεις σε μια σειρά της Disney, βγάζεις εκατομμύρια. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Με έβλεπαν 4 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε εβδομάδα. Δούλευα στα Starbucks για να επιβιώσω».

Όταν ο κολλητός του, επίσης ηθοποιός, Ράιαν Κίλι, βρήκε δουλειά στη νεανική σειρά "Teen Wolf" του MTV, ο Μπένσον ξεκίνησε μαζί του γυμναστήριο. Πήρε αμέσως όγκο, το σώμα του έγινε αγνώριστο. Την ίδια εποχή (2017), προσπαθούσε να βρει δουλειά στο Τwitch, ως streamer περιεχομένου με εμπορικές συμφωνίες. Όταν ο CEO του Twitch αντιλήφθηκε τις γυμνές κυκλοφορίες του Μπένσον που κυκλοφορούσαν online, έγινε καχύποπτος μαζί του. Ο Νταν όμως, παρατηρούσε την ίδια εποχή, πως αρκετοί followers του στο Instagram, συνήθως γυναίκες και gay άντρες, του έστελναν σχόλια, «κάνε λογαριασμό στο OnlyFans». Δεν είχε τίποτα να χάσει.

Σήμερα ο Μπένσον πουλάει μέσω της πλατφόρμας βίντεο αυτοϊκανοποίησης και άλλα παρεμφερή ερωτικά προϊόντα, ανάλογα με τις επιθυμίες του κοινού του, το οποίο απαρτίζουν κυρίως gay άντρες, οι οποίοι συχνά τον προτρέπουν να γυρίσει σκηνές ομοφυλοφιλικού σεξ. Ο ίδιος κολακεύεται από το ενδιαφέρον, δηλώνει ετεροφυλόφιλος και απολαμβάνει την πρωτόγνωρη ελευθερία ερωτικής έκφρασης - και κέρδους - που του δίνει το OnlyFans.

Η απενοχοποίηση του πορνό, όπως προκύπτει από τον Μπένσον, τη Γουόρντ και εκατοντάδες άλλους σταρ του ιντερνετικού ερωτικού περιεχομένου, είναι εδώ. Μαζί μας. Δεν ξέρω αν τα Όσκαρ καθιερώσουν κατηγορία καλύτερου πορνό, όπως πρότεινε πρόσφατα η Μέιτλαντ Γουόρντ. Μπορούμε όμως να ελπίζουμε σε κάτι τέτοιο. Όχι;